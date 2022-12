IPAE Mide es un sistema de monitoreo de indicadores clave del desarrollo del país -elaborado por APOYO consultoría e IPSOS Perú- enmarcado en los 4 pilares y 18 principios que guían las iniciativas de IPAE Acción Empresarial. | Fuente: Andina

¿Qué hacer para mantenernos alerta y generar acciones e incidencia oportuna con el Estado y la ciudadanía, para que el Perú avance en materia económica? Esta es la pregunta que guio el episodio más reciente de #RutaPerú, el podcast que Acción Empresarial produce en alianza con RPP, titulado “IPAE Mide: seguimiento de indicadores clave de desarrollo del Perú para alertas y acciones oportunas - Crecimiento económico, sostenible e inclusivo”. Para ello, Carlos Gallardo, gerente de Desarrollo Nacional de IPAE Acción Empresarial; y José Carlos Saavedra, socio y economista principal de APOYO Consultoría, discutieron y mostraron los alcances del pilar de Crecimiento económico, sostenible e inclusivo del índice IPAE Mide.

En su intervención, José Carlos Saavedra destacó que el Perú presenta un deterioro fuerte y generalizado en diferentes ámbitos de desarrollo económico si se compara con sus niveles pre-pandemia. “Un deterioro fuerte que, evidentemente, tiene relación con el deterioro del empleo y del crecimiento económico, ocasionado en el 2020 por la pandemia, pero que no mejora de manera significativa ni el 2021, ni en el 2022”, indicó.

Para el socio y economista principal de APOYO Consultoría el mayor reto para avanzar hacia la senda del crecimiento económico y el desarrollo es contar con políticas públicas adecuadas que incentiven la inversión privada. Ello decantaría en la creación de empleo formal y en una mejora en el bienestar de las familias peruanas. Sin embargo, lo que se observa en la actualidad es un clima de alta incertidumbre política y económica, que impacta de manera negativa en las expectativas empresariales de inversión.

Pese a ello, los especialistas coincidieron en afirmar que la economía peruana es una economía sólida. “Esto es algo no menor y es algo que otras economías de la región no pueden decir. El manejo de la macroeconomía peruana es responsable, pero es una economía que, a diferencia de antes, ha dejado de crecer a un ritmo adecuado. El crecimiento económico se ha debilitado de manera estructural frente a la falta de reformas, a la falta de promoción de la inversión privada y al deterioro de la gestión pública, vinculado con el nombramiento de funcionarios públicos que no están capacitados para el cargo y esto definitivamente afecta los niveles de confianza en el sector empresarial.”, comentó Saavedra.

Cabe indicar que IPAE Mide es un sistema de monitoreo de indicadores clave del desarrollo del país -elaborado por APOYO consultoría e IPSOS Perú- enmarcado en los 4 pilares y 18 principios que guían las iniciativas de IPAE Acción Empresarial. En el caso del pilar Crecimiento económico, sostenible e inclusivo, este está compuesto por los principios de Libertades económicas; Manejo macroeconómico responsable; Economía competitiva, formal, sostenible e inclusiva; Empresarios íntegros y con propósito; y Empresas con estrategias de valor compartido (sostenibilidad, responsabilidad social y ambiental).

Escucha nuestro podcast :