Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

Precio del dólar hoy en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio este jueves 7 de agosto?

Conoce cómo cotiza el dólar este jueves.
Conoce cómo cotiza el dólar este jueves. | Fuente: Composición RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Este jueves entraron em vigor los nuevos aranceles "recíprocos" impulsados por el presidente, Donald Trump, materializa las amenazas aplazadas de una subida de gravámenes a la mayoría de los socios de EE.UU.

¿Cuál es el precio del dólar hoy, jueves 7 de agosto? El precio del billete verde, de acuerdo a nuestro Banco Central de Reserva del Perú (BCR), cuesta S/ 3,556, lo que representa un retroceso del 0.25 % comparado con la cifra de su última cotización.

Cabe recalcar que el día de ayer, miércoles 6 de agosto, el mercado de divisas se mantuvo sin actividad por la celebración del feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Ayacucho

A nivel global, este jueves entraron em vigor los nuevos aranceles "recíprocos" impulsados por el presidente, Donald Trump, materializa las amenazas aplazadas de una subida de gravámenes a la mayoría de los socios de EE.UU. y recrudece la guerra comercial librada por el mandatario desde su regreso al poder en enero

¿Cuál es el precio del dólar en Perú hoy, jueves 7 de agosto, para compra y venta?

A continuación, te indicamos cuáles son los precios de compra y venta del dólar que se registran en las casas de cambio y en el mercado informal de cambio de divisas.

Según la plataforma cuantoestaeldolar.pe, los cambistas compran el dólar a S/ 3,57 y lo venden a S/ 3,58 en promedio.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Precio del dólar Tipo de cambio Dollar today Dólares en Perú

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA