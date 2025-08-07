Precio del dólar hoy en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio este jueves 7 de agosto?

¿Cuál es el precio del dólar hoy, jueves 7 de agosto? El precio del billete verde, de acuerdo a nuestro Banco Central de Reserva del Perú (BCR), cuesta S/ 3,556, lo que representa un retroceso del 0.25 % comparado con la cifra de su última cotización.

Cabe recalcar que el día de ayer, miércoles 6 de agosto, el mercado de divisas se mantuvo sin actividad por la celebración del feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Ayacucho.

A nivel global, este jueves entraron em vigor los nuevos aranceles "recíprocos" impulsados por el presidente, Donald Trump, materializa las amenazas aplazadas de una subida de gravámenes a la mayoría de los socios de EE.UU. y recrudece la guerra comercial librada por el mandatario desde su regreso al poder en enero

¿Cuál es el precio del dólar en Perú hoy, jueves 7 de agosto, para compra y venta?

A continuación, te indicamos cuáles son los precios de compra y venta del dólar que se registran en las casas de cambio y en el mercado informal de cambio de divisas.

Según la plataforma cuantoestaeldolar.pe, los cambistas compran el dólar a S/ 3,57 y lo venden a S/ 3,58 en promedio.