Precio del dólar hoy en Perú: ¿Cuánto está el tipo de cambio este lunes 11 de agosto?

¿Cuál es el precio del dólar hoy, lunes 11 de agosto? El precio del billete verde, de acuerdo a nuestro Banco Central de Reserva del Perú (BCR), cuesta S/ 3,525, lo que representa un retroceso del 0.45 % comparado con la cifra de su última cotización.

El dólar estadounidense se mantuvo estable tras haber caído más temprano en la sesión, en medio de crecientes preocupaciones sobre la politización de instituciones clave en Estados Unidos.

La entrada en vigor de los nuevos aranceles "recíprocos" impulsados por Donald Trump recrudece la guerra comercial librada por el mandatario republicano desde su regreso al poder en enero pasado.

Estados Unidos espera que el nuevo esquema de aranceles que aplica desde este jueves a la gran mayoría de sus socios comerciales genere ingresos mensuales en torno a los 50 000 millones de dólares.

¿Cuál es el precio del dólar en Perú hoy, lunes 11 de agosto, para compra y venta?

A continuación, te indicamos cuáles son los precios de compra y venta del dólar que se registran en las casas de cambio y en el mercado informal de cambio de divisas.

Según la plataforma cuantoestaeldolar.pe, los cambistas compran el dólar a S/ 3,53 y lo venden a S/ 3,54 en promedio.