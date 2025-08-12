Precio del dólar hoy en Perú: ¿Cuánto está el tipo de cambio este martes 12 de agosto?

¿Cuál es el precio del dólar hoy, lunes 11 de agosto? El precio del billete verde, de acuerdo a nuestro Banco Central de Reserva del Perú (BCR), cuesta S/ 3,535, lo que representa un avance del 0.28 % comparado con la cifra de su última cotización.

La atención está en los datos de inflación de esta semana: (i) IPC (martes): se espera una subida anual de 2.8 % (núcleo: 3.0 %). (ii) IPP (jueves): referencia clave para medir presión inflacionaria.

Estos datos llegan antes del simposio de la Fed en Jackson Hole (21-23 de agosto), que podría dar pistas para la reunión de septiembre. Actualmente, el mercado asigna una probabilidad de 88.4 % a un recorte de 25 pb.; así lo informó Jesús Flores-Ríos, gerente comercial de Intermediación de divisas en Renta4 SAB.



¿Cuál es el precio del dólar en Perú hoy, lunes 11 de agosto, para compra y venta?

A continuación, te indicamos cuáles son los precios de compra y venta del dólar que se registran en las casas de cambio y en el mercado informal de cambio de divisas.

Según la plataforma cuantoestaeldolar.pe, los cambistas compran el dólar a S/ 3,53 y lo venden a S/ 3,54 en promedio.