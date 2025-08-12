Últimas Noticias
Precio del dólar hoy en Perú: ¿Cuánto está el tipo de cambio este martes 12 de agosto?

Sepa en cuánto se cotiza el dólar este martes 12 de agosto
Sepa en cuánto se cotiza el dólar este martes 12 de agosto | Fuente: Composición de RPP
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El presidente de Estados Unidos firmó orden que prorroga otros 90 días los aranceles para China; apenas horas antes de la medianoche, cuando debía expirar la pausa en los aranceles para el gigante asiático. ¿Afectará en el mercado intercambiario?

¿Cuál es el precio del dólar hoy, lunes 11 de agosto? El precio del billete verde, de acuerdo a nuestro Banco Central de Reserva del Perú (BCR), cuesta S/ 3,535, lo que representa un avance del 0.28 % comparado con la cifra de su última cotización.

La atención está en los datos de inflación de esta semana: (i) IPC (martes): se espera una subida anual de 2.8 % (núcleo: 3.0 %). (ii) IPP (jueves): referencia clave para medir presión inflacionaria. 

Estos datos llegan antes del simposio de la Fed en Jackson Hole (21-23 de agosto), que podría dar pistas para la reunión de septiembre. Actualmente, el mercado asigna una probabilidad de 88.4 % a un recorte de 25 pb.; así lo informó Jesús Flores-Ríos, gerente comercial de Intermediación de divisas en Renta4 SAB.

¿Cuál es el precio del dólar en Perú hoy, lunes 11 de agosto, para compra y venta?

A continuación, te indicamos cuáles son los precios de compra y venta del dólar que se registran en las casas de cambio y en el mercado informal de cambio de divisas.

Según la plataforma cuantoestaeldolar.pe, los cambistas compran el dólar a S/ 3,53 y lo venden a S/ 3,54 en promedio.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
