¡Sigue bajando! Dólar se cotiza en S/ 3.52, precio que no se veía desde setiembre del 2020

Geraldine Hernández

por Geraldine Hernández

·

Casas de cambio online también ofrecen la venta del billete verde a S/ 3.52 en promedio.

El billete verde mantiene su tendencia a la baja en nuestro país. De acuerdo con Bloomberg, el dólar se cotiza a S/ 3.525, un precio que no se registraba desde el 18 setiembre del año 2020 de acuerdo a nuestro Banco Central de Reserva (BCRP).

Asimismo, la plataforma cuantocuestaeldolar.pe, también reporta que algunas casas de cambio online ofrecen la venta del billete verde a S/ 3.52 en promedio.  

Durante la jornada de ayer, el dólar se mantuvo presionado a la baja por oferta corporativa llevando a la moneda a un precio min. 3.537 y max. 3.55.

De acuerdo a Renta4, la divisa estadounidense se mantuvo estable tras haber caído más temprano en la sesión, en medio de crecientes preocupaciones sobre la politización de instituciones clave en Estados Unidos. 

¿A qué se debe la caída del precio del dólar?

Recientemente, el presidente Donald Trump destituyó abruptamente a la comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), Erika McEntarfer, a quien acusó de manipular los informes mensuales de empleo con “fines políticos”.

El informe laboral de julio presentado por la BLS mostró que la economía estadounidense creó solo 73.000 empleos, muy por debajo de las expectativas. 

Por otro lado, Trump en los últimos meses ha intensificado sus críticas contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (FED), exigiendo su cese inmediato por la "lentitud" en reducir los tipos de interés y calificando sus informes como un "completo desastre".

Según Renta4, pronto se publicarán las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. y estarán bajo la lupa después del informe de empleo de la semana pasada, que fue peor de lo esperado.

Ese reporte hizo que se redujeran las expectativas de que la Reserva Federal baje las tasas de interés y provocó que el dólar cayera globalmente.

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
