Precio del Dólar Perú y Tipo de Cambio hoy 13 de agosto del 2025

Sepa en cuánto se cotiza el dólar este 13 de agosto.
Sepa en cuánto se cotiza el dólar este 13 de agosto.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En Perú, el tipo de cambio para hoy miércoles 13 de agosto es de S/3.53 según el Banco Central de Reserva Del Perú.

Al cierre de hoy, miércoles 13 de agosto, el precio del dólar marco 3.53, es decir, una baja del 0.17 % frente al sol peruano según la última cotización del Banco Central de Reserva del Perú. En un escenario de baja del tipo de cambio, los consumidores y empresas peruanas se ven favorecidos, ya que el sol gana poder adquisitivo frente al dólar. Esto se traduce en menores precios para productos importados y una ligera desinflación en el mercado local, especialmente en rubros como electrónica, alimentos envasados y medicamentos.

¿Cómo afecta el dólar al bolsillo de los peruanos?

El tipo de cambio del dólar tiene una influencia directa en el costo de vida en Perú. Cuando el dólar sube, los productos importados —como electrónicos, combustibles o medicamentos— suelen volverse más caros. Esto puede generar un efecto en cadena que incrementa los precios en general, afectando la economía de las familias.

Además, quienes tienen deudas en dólares, como créditos vehiculares o hipotecarios, verán aumentadas sus cuotas si el tipo de cambio se eleva. Por otro lado, si alguien ahorra en dólares, podría beneficiarse de una subida, ya que su dinero valdría más en soles. Esta dualidad hace que muchos peruanos se mantengan atentos a cualquier variación en el mercado.

Por eso, es importante conocer cómo el dólar impacta en el día a día y cómo adaptarse a sus cambios. Estar informado permite planificar mejor los gastos, decidir en qué moneda realizar inversiones y entender cómo las variaciones del tipo de cambio pueden afectar los ingresos y egresos mensuales.

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Tags
dolar peru Precio del Dólar Tipo de cambio Perú

