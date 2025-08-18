Últimas Noticias
Precio del Dólar Perú y Tipo de Cambio hoy 18 de agosto del 2025

Sepa en cuánto se cotiza el dólar este 18 de agosto.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En Perú, el tipo de cambio para hoy lunes 18 de agosto es de S/3.56 según el Banco Central de Reserva Del Perú.

Al cierre de hoy, lunes 18 de agosto, el precio del dólar marco 3.56, es decir, una baja del 0.45 % frente al sol peruano según la última cotización del Banco Central de Reserva del Perú. En un escenario de baja del tipo de cambio, los consumidores y empresas peruanas se ven favorecidos, ya que el sol gana poder adquisitivo frente al dólar. Esto se traduce en menores precios para productos importados y una ligera desinflación en el mercado local, especialmente en rubros como electrónica, alimentos envasados y medicamentos.

¿Qué es el dólar y cuál es su importancia en Perú?

El dólar estadounidense es la moneda más utilizada en el comercio internacional y tiene un papel fundamental en la economía peruana. En nuestro país, gran parte de las operaciones comerciales y financieras, como los créditos hipotecarios, los ahorros y las importaciones, se realizan en esta divisa. Esto convierte al tipo de cambio del dólar en una variable crucial que influye directamente en la economía de los hogares y empresas.

Su uso extendido en el mercado local ha hecho que muchos ciudadanos estén pendientes de su cotización diaria. Cada variación en el precio del dólar puede alterar los costos de productos importados, influir en la inflación o modificar el poder adquisitivo de quienes ahorran en moneda extranjera. Por eso, su comportamiento es monitoreado constantemente por medios de comunicación, analistas y consumidores.

Tener claridad sobre qué es el dólar y cómo impacta en la economía nacional permite a los peruanos tomar decisiones más informadas. Ya sea al planificar una compra en el extranjero, tomar un préstamo o decidir en qué moneda ahorrar, conocer la relevancia del dólar es clave para mantener el equilibrio financiero personal.


Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
