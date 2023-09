Presidente de la SNI: "Soy muy optimista" en que se apruebe el proyecto de la nueva Ley de Industrias

13 Sep 2023 - 02:25

"La idea de esta ley es convocar a todos los peruanos a que nos unamos en un proyecto país de largo plazo. Si eso no se da, si no tenemos estabilidad política o social, si no logramos estabilizarnos como país, ninguna ley nos va a sacar del problema en el que estamos. Este puede ser un excelente motivo y excusa para juntarnos los peruanos", resaltó el titular de la Sociedad Nacional de Industrias.