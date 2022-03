Más de 800.000 entradas del Mundial fueron compradas en primera fase de venta. | Fuente: Andina

La Selección Peruana de Fútbol logró el quinto lugar en las Eliminatorias Sudamericanas y ahora disputará el repechaje para participar en el Mundial Qatar 2022.

Ante las posibilidades de ver a la 'blanquirroja' en un nuevo Mundial, los hinchas ya evalúan la posibilidad de viajar al país del Medio Oriente. Pero, ¿cuánto podría costar?

Vuelos

Este año la Copa Mundial de Fútbol de 2022 iniciará el 21 de noviembre en Qatar, país con el cual no hay vuelos directos desde Perú.

La agencia Despegar precisa que para llegar de Lima a Doha, capital de Qatar, se debe hacer entre una y tres escalas en ciudades como Miami, New York, Houston, Toronto, São Paulo, Bogotá, Londres, Madrid o Barcelona.

"De todas formas, estimamos que en los meses previos al mundial va a haber mayor disponibilidad y más líneas aéreas que vuelan a Doha, lo cual significa que habría más variedad de precios y de rutas", indican.

Para la fecha mundialista, un pasaje de Lima a Doha se encuentra en alrededor de US$ 3,940 por persona para ida y vuelta por 15 días.

Es decir, con el actual tipo de cambio un boleto de viaje a Qatar desde Lima puede costarte alrededor de 14,706 soles.

"El vuelo desde Lima a Doha tiene una duración mínima de 24 horas. Podemos encontrar vuelos con más tiempo de traslado, todo va a depender de la disponibilidad y la ruta que uno elija", agregan.

Por otro lado, el servicio Google Flights indica que para las fechas mundialistas un pasaje a Qatar, con solo equipaje de mano, puede costar desde S/ 12,214 hasta más de S/ 44,000.

Precios de los vuelos a Qatar desde Lima. | Fuente: Google Flights

Hospedaje

Por el momento las agencias de viajes digitales no cuentan con información completa sobre el precio de los pasajes para la fecha mundialista.

Según Airbnb, en una fecha regular hay hospedajes que cuestan desde S/ 250 o S/ 300 diarios.

Por su parte, la web de Kayak indica que el precio promedio del hospedaje en un hotel económico es de S/ 533 por noche.

Alimentación

La web de viajes Pulso viajero indica que un menú en un restaurante económico en Qatar puede costar entre US$ 9 y US$ 11.

Un alimento simple como una hamburguesa de una cadena de restaurantes puede valer entre US$ 5.3 y US$ 6.5, mientras que una taza de cafe puede tener un precio de US$ 6.

Por su parte, la web Expatistan, que analiza el costo de vida en todo el mundo, indica que un menú del día puede costarte US$ 12 y una comida completa en un restaurante de comida rápida te sale a US$ 7.

Entradas

Recientemente la FIFA anunció que ya se han vendido más de 800,000 entradas para los partidos de la Copa del Mundo de Qatar en la primera fase de ventas.

El costo de la entrada, que se venden en la moneda oficial de Qatar, depende de la categoría y el tipo de partido al que vaya a asistir, sea el partido inaugural, de fases de grupo, de octavos de final, cuartos, semifinales o final.

Los precios por cada entrada van desde los 250 riyales cataríes, equivalentes a unos 70 dólares, hasta los 5,850 riyales cataríes o 1,606 dólares.

En el cambio a soles, una sola entrada a uno de los partidos de Qatar 2022 puede costarte alrededor de S/ 260. Pero, una entrada a la final puede llegar a costarte cerca de S/ 6,000.

Solo para el partido inaugural el precio de la entrada es de entre 1,100 (US$ 300) y 2,250 (US$ 617) riyales cataríes, mientras que ver la final puede costarte entre 2,200 (US$ 604) y 5,850 riyales cataríes (US$ 1,606).

Cabe mencionar que los residentes en Qatar tienen acceso a una categoría de precio preferencial, que comienza en 11 dólares.