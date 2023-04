El ranking de Forbes de 2023 indica que hay 2,640 multimillonarios a nivel global. | Fuente: Andina

En el 2023 se redujeron las fortunas de los multimillonarios, pero aún hay 2,640 personas que se mantienen como las más adineradas del mundo, según el ranking anual que realiza la revista Forbes.

El listado de este año indica que este 2023 los multimillonarios tienen un total de 12.2 trillones de dólares, pero ¿quiénes son?

La sorpresa de la lista de Forbes es que este año ya no están encabezada ni Elon Musk, dueño de Tesla y Twitter, ni Jeff Bezos, fundador de Amazon,

Este 2023 el presidente del grupo de lujo LVMH, Bernard Arnault, lidera la lista de los más ricos de Forbes, siendo el primer francés en encabezar el listado tras haber ocupado el tercer lugar el año pasado.

El jefe la empresa de marcas de lujo, como Louis Vuitton y Dior, tiene una fortuna estimada de US$ 211,000 millones, en función de las cotizaciones de Bolsa y de los tipos de cambio.

En segundo lugar si se ubica Elon Musk, jefe de Tesla y Twitter, con un patrimonio estimado de US$ 180,000 millones y detrás de él, en tercer lugar, está Jeff Bezos con US$ 114,000 millones.

En el cuatro puesto se ubica Larry Ellison, cofundador del editor del programa Oracle, con una fortuna de US$ 107,000 millones y en quinto lugar se encuentra el empresario Warren Buffett con un patrimonio de US$ 106,000 millones.

Más abajo, en el sexto puesto, se ubica Bill Gates, fundador de Microsoft, con US$ 104,000 millones, seguido de Michael Bloomberg con US$ 94,500 millones.

El único latinoamericano en el listado es Carlos Slim, director honorario de América Móvil, que registra una fortuna de US$ 93,300 millones y se encuentra en el puesto 8.

Finalmente, el ranking de los 10 primeros de Forbes lo completan con Mukesh Ambani, dueño de Reliance Industries, (US$ 83,400 millones) y Steve Ballmer, ex director ejecutivo de Microsoft, (US$ 80,700 millones).