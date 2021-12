MMG ha enfrentado repetidas interrupciones en la producción de Las Bambas. | Fuente: Reuters

La compañía MMG Ltd. anunció el cese de operaciones de la minera Las Bambas debido a los constantes bloqueos de carreteras que suman unos 400 días de interrupción desde que comenzó a operar en el 2016.

Ante esto, Roque Benavides, presidente de la minera Buenaventura, comentó que la situación genera una mala imagen para la inversión en el Perú.

"Los bloqueos de carreteras, que son absolutamente ilegales y no se condicen con el estado de derecho que debería haber en el país, impiden que las operaciones puedan desarrollarse normalmente. Esto genera una imagen muy negativa del Perú", dijo en RPP Noticias.

Benavides advierte que la paralización de la inversión minera está afectando la generación de empleo en el país.

"Hay US$ 56,000 millones en inversiones que no se están dando en minería en el Perú, que generarían 2.3 millones de puestos de trabajo. En este momento en que la reactivación económica es fundamental para los hogares del Perú, no hay derecho que estemos golpeando de esta manera a empresas de la seriedad de MMG, o se haya hecho lo que se hizo con Antamina o Hochschild", señaló.

El ex presidente de la Confiep agregó que esta decisión de cierre de Las Bambas podría revertirse si el Gobierno dialoga con la compañía, estableciendo condiciones para evitar más bloqueos de carreteras.

"Yo creo que este es un golpe muy duro para la economía. Si es que la producción de Las Bambas no puede salir definitivamente puede impactar en el crecimiento de la economía", señaló.

Cabe mencionar que Las Bambas produce alrededor de 400,000 toneladas de cobre al año, o alrededor del 2% del cobre mundial.