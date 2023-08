Megabite: primera cadena digital de Latinoamerica se suma a RPP Ventures

Economía Rpp Ventures Megabite

El Grupo RPP invertirá en el primer holding de restaurantes digitales de Latinoamérica, Megabite, con el fin de impulsarlo en el mercado peruano.

Para esta operación, la compañía operará a través de su rama de inversiones llamada RPP Ventures.

“Lo que hacemos es invertir en startups, empresas que están emprendiendo, realizando muchas ideas de negocios usando tecnología”, señala Jorge Abarca, gerente general del Grupo RPP. “Hemos encontrado una oportunidad de generar una alianza con Megabite para ayudar a esta compañía peruana que se dedica a desarrollar marcas de comida. Queremos hacerla más escalable en el mercado peruano”.

Megabite es un restaurante digital que opera marcas virtuales desde dark kitchens, refiere Pedro Neira, presidente ejecutivo y fundador de la compañía. Estas son cocinas ocultas o restaurantes que no tienen atención presencial al público, operando 100 % por delivery, añade.

“Tenemos 10 marcas al día de hoy. Somos una empresa peruana, pero la mitad de nuestras operaciones están en Ciudad de México. Hemos logrado exportar un poco nuestra gastronomía con un formato distinto a un mercado bastante competitivo”, explica.

¿Cómo se forjará esta alianza?

Abarca explica que la alianza trabajará mediante el mecanismo llamado Media for Equity.

“Significa que el Grupo RPP aporta publicidad a esta compañía. Lo que vamos a ayudar es que, a través de la publicidad, estas marcas que tiene Megabite sean conocidas por nuestra audiencia. Vamos a presentar sus características, sus fortalezas, vamos a hacer conocidas las marcas”, declaró a Ampliación de Noticias. “RPP Ventures se convertirá en accionista de esta compañía”.

Neira señala que las fortalezas de Megabite es que brinda personalización de los platos a través de una alta calidad y tecnología.

“Lo que puedes hacer en todas las marcas de Megabite (tenemos chifa, hamburguesas, sushi, ensaladas) es personalizar tus platos. SI uno quisiera pedirlo sin algún ingrediente, puedes pedirlo”.

Todas las marcas de Megabite están disponible en todas las apps de delivery y en la propia aplicación llamada Megabite Food. Algunas de ellas son ‘Black Burger’ (hamburguesas), ‘Crazy Panda’ (chifa), ‘Poke for the People’ (poke) o ‘Mr. Gambino’ (Pizza). En total, son 10 marcas.

“En cuanto a precios tenemos marcas de todos los tipos. Nuestro segmento se enfoca en dar muy alta calidad, pero no al precio más alto del mercado. Tenemos un rango medio de precios. Al operar desde una cocina oculta, opera a muchos menos metros cuadrados, no tienes mozos, no rentas un local”, explica el fundador.

“Nuestra tesis es crear marcas de impacto mundial. Esperamos que funcionen en todos los mercados en los que vayamos. En México nos ha ido bastante bien. Un 80 o 90 % ha funcionado igual que como funciona acá en Perú. Nuestras tres marcas más vendidas son las mismas que aquí en Perú”, finaliza.

Las marcas de Megabite ya están disponible en las apps de delivery local más conocidas del mercado. Pero si descargas la app propia llamada Megabite Food (ya disponible en Android y lanzada en las próximas dos semanas en iOS), podrás obtener un descuento del 50 % en tu primera compra.