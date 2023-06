Jorge Toyama sobre el aumento de feriados en el Perú: "Lo que genera es menos productividad laboral"

27 Jun 2023 - 01:41

¿El aumento de feriados favorece a la economía del país? El abogado laboralista Jorge Toyama, socio de la firma Vinatea & Toyama, mencionó en el programa Ampliación de Noticias que los nuevos feriados aprobados por el Congreso de la República (7 de junio y 23 de julio) no ayudarán a nuestra economía, dado que el Perú es el cuarto país menos productivo de la región en términos laborales, lo que quiere decir que cada hora de trabajo no le da mucho valor agregado al PBI, porque la mano de obra peruana no es tan calificada en promedio. "Qué pasa con eso? la mano de obra peruana está, sobre todo, en servicios y comercio, que no produce mucho. Entonces, un feriado lo que genera es menos productividad laboral", puntualizó.