Empleo: Cajamarca, Puno y Huancavelica son las regiones con mayor informalidad

La informalidad afecta a siete de cada diez trabajadores en el Perú, pero en algunos departamentos estos niveles son mayores.

En el Perú hay más de 17 millones de trabajadores, de los cuales el 74% se encuentran en situación de informalidad, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Esto significa que cerca de siete de cada diez peruanos que trabajan tienen una relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social, y carece de prestaciones relacionadas con el empleo. Y la situación de informalidad es más crítica en algunas regiones.

Al cierre del 2022 Cajamarca, Puno y Huancavelica fueron los departamentos que alcanzaron los mayores niveles de informalidad.

Departamentos más informales

La informalidad fue más alta en Cajamarca (89.5%), Puno (89.4%) y Huancavelica (89.3%). Les siguen Apurímac (87.2%), Amazonas (86.7%), San Martín (86.1%), Ayacucho (85.9%), y Huánuco (85.7%).

Estas cifras implican que en esos departamentos cerca de nueve de cada diez empleados son informales, por encima del promedio nacional.

Por otro lado, Ica, Moquegua y Arequipa presentan los niveles de informalidad más bajos que el promedio de 74%.

Respecto a Lima, los resultados de empleo informal están más cercanos al promedio. En Lima Metropolitana y el Callao la informalidad alcanza a un 60.6% de trabajadores, mientras que en Lima Provincias un 74.8% de empleados son informales.

Las ciudades más informales

Pese a que el departamento Cajamarca registra los niveles de informalidad más altos, su ciudad no registra los mismos resultados y no es la más informal en el Perú.

"Una cosa es el empleo informal en todo el departamento y otra es en la ciudad capital. En la ciudad capital se observa menor informalidad en el empleo, en el resto de provincias no capitales del departamento, la tasa de empleo informal debe ser más alta", explicó Dante Carhuavilca, jefe del INEI.

La ciudad que sí se encuentra clasificada con el mayor nivel de empleo informal es Pucallpa, con una tasa de 76.9%. Es decir, cerca de ocho de cada diez trabajadores en Pucallpa laboran de manera informal, sin seguro, ni vacaciones, ni una remuneración mínima.

A Pucallpa le siguen Ayacucho (74.9%), Iquitos (74.6%), Puerto Maldonado (72.4%), Tacna (71.7%), Moyobamba (70.7%) y Chiclayo (70.3%).

En tanto, los resultados indican que las ciudades peruanas con menos informalidad laboral son Ica, Chachapoyas y Moquegua.