El mes pasado la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus advirtió que se elevarían hasta 25% los pasajes de transporte interprovincial por alza de precios de combustibles. | Fuente: Andina

A pocas horas de los feriados por Semana Santa, la mayor demanda de viajes al interior del país han elevado los precios de los pasajes en el transporte terrestre.

Un reporte de RPP indicó que las empresas de transporte interprovincial comenzaron a subir al menos en 50% sus tarifas en el terminal de Yerbateros.

"Es demasiado. Yo vengo de Junín y me costó S/ 20 (el pasaje) hasta aquí a Lima, ahora para la selva me cuesta el pasaje S/ 120 desde Yerbateros a Tarma, lo normal es S/ 30", dijo una pasajera a RPP.

Por otro lado, un reporte de Latina indica que los precios de algunos boletos han llegado a duplicarse.

Unos destinos que tenían una tarifa de S/ 20 ahora cuestan S/ 40, mientras que algunos pasajes que antes costaban S/ 50 subieron a entre S/ 100 y S/ 180.

“Ahora están cobrando S/ 100, pero otras agencias cobran S/ 180 porque están vendiendo pasajes para la noche. Normalmente de Lima a Huancayo cuesta S/ 15 a S/ 20, pero ahora están S/ 30 y S/ 60. Es una molestia para nosotros, y no tenemos mucho dinero con esta situación. Están aprovechando la Semana Santa″, dijo otra pasajera.

La gran demanda por los feriados del 14 y 15 de abril también han generado que algunas ventanillas del terminal indiquen que ya no tienen boletos para vender.

“Ahora a Tarma me están cobrando S/ 50 en una agencia, pero en otras están S/ 80 y S/ 100. Voy a visitar luego de mucho tiempo a mi familia. Mi viaje es a las 9:30 a.m. Ahora no están vendiendo muchos pasajes porque están esperando la noche para aumentar los precios″, señaló otro usuario.

Protocolos a tener en cuenta

Si piensas realizar un viaje interprovincial en bus debes tener en cuenta que están solicitando a todos los pasajeros, mayores de 18 años, su carné de vacunación que acredite haber recibido la dosis completa contra la covid-19 más la dosis de refuerzo.

Para obtener el certificado de vacunación puedes ingresar a la siguiente página: https://www.gob.pe/carnetvacunacion

En caso no tener las dosis completas deben presentan una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar.

Los pasajeros deberán usar doble mascarilla o una KN-95 durante todo el servicio de transporte.

También se indica que los pasajeros deben evitar el consumo de alimentos durante el transporte. Si necesitaras hacerlo, deberás desinfectarte las manos con alcohol en gel.

Además, se deberán mantener abiertas todas las ventanas, tragaluces y todo medio disponible que permita la ventilación natural de la unidad.