S&P Global Ratings rebaja calificación crediticia de Perú a ‘BBB-’: ¿Qué significa esto?

La inestabilidad política cuesta muy caro al país, ya que esta rebaja en la calificación afectaría la inversión, los empleos, los bolsillos de las personas y los servicios públicos.

La agencia S&P Global Ratings rebajó la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera de Perú a ‘BBB-’ de ‘BBB’. Tal como señala su comunicado esto se debe a la convulsión política que vive el país, y de la alta fragmentación del congreso y el bajo capital político que tiene el poder ejecutivo para implementar medidas y reformas. Esto, sin duda, tiene una repercusión importante en nuestro país. ¿Qué significa y cómo nos afectará?

La economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, Mónica Muñoz Nájar, explicó que este es un puntaje el cual le da una señal a los inversionistas de que tan confiable es pagar una deuda. Desde hace años tenemos el grado de inversión, lo que nos califica como un país confiable. Pero dentro del grado de inversió, hay escalones y nosotros estabamos "aprobados"; sin embargo, hemos bajado poco a poco con los años.

"La deuda que se emita en nuestro país, con esta calificación, puede resultar más cara, porque no se tiene tanta confianza de que se pueda pagar cómodamente. Y, cuando la deuda de un país es más cara, al final, repercute en las deudas de los ciudadanos. Si nosotros o las empresas quisiéremos sacar un préstamo, la tasa en la que lo van a poder hacer es mayor", explicó.

Asimismo, la especialista mencionó que "sin duda ha tenido que ver en estos anuncios lo mencionado recientemente por el ministro de Economía, José Arista, de que no se iba a cumplir la regla fiscal. Además, lo que se esta evidenciando, es que no se tiene un control adecuado de gasto, que hay muchas presiones politicas que el ejecutivo no puede controlar.

Por un lado, mencionó que los inversionistas extranjeros ya no tienen tantos incentivos a venir porque se persive que el país es un poco más riesgoso. Por el otro lado, los inversionistas nacionales si quisieran fonderse, no van a poder hacerlo o será un poco menos debido al incremento a los costos de financiamiento.

"Ya sabemos qué pasa cuando baja la inversión: se reduce el empleo de calidad, aumenta el subempleo, aumenta la informalidad. También pone riesgo en un potencial futuro el presupeusto público. La inestabilidad política cuesta muy caro al país, ya que esta rebaja en la calificación afectaría la inversión, los empleos, los bolsillos de las personas y los servicios públicos", indicó.