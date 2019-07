Tanto el ministro de Economía, Carlos Oliva, como el presidente del BCR, Julio Velarde, comentaron que el proyecto debería ir. | Fuente: Andina

El gobierno está dispuesto a darle 'luz verde' al proyecto minero de Tía María, en la provincia arequipeña de Islay, pero la minera Southern Perú aplazaría la construcción hasta que se logren "espacios de diálogo" con la ciudadanía, informa el diario Gestión.

Y es que la empresa minera Southern Perú habría tomado esta decisión hasta tener "espacios de diálogo" con la ciudadanía, compromiso que se habría tomado en una reunión en la que participaron directivos de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), el ministro de Economía Carlos Oliva y el ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes.

RPP Noticias pudo conocer a través de fuentes que esta reunión sí se llevó a cabo pero no se trató exclusivamente la aprobación del proyecto Tía María, sino también otros tópicos del sector minero. No obstante, esta decisión aún no ha sido oficializada por el Ministerio de Energía y Minas

La semana pasada el propio ministro de Economía, Carlos Oliva, indicó en RPP que el proyecto sí se iba a aprobar, antes de que caduque el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de US$1,400 millones.

Ánimos de aplazo

El ánimo de aplazar la construcción de este proyecto también está reflejado en una carta enviada por la empresa la semana pasada al Ministerio de Energía y Minas, refiere y publica el diario Gestión.

"Somos conscientes de que en este momento el contexto social no es el más favorable para el inicio de la construcción del proyecto, por ello, la empresa minera Southern Peru Copper Corporation se compromete a no iniciar su construcción sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacio de diálogo en los que brinden las respuestas y garantías que la población necesita y requiere”, indica Oscar González Rocha, presidente ejecutivo de la minera.