Según el Fondo Monetario Internacional la economía global se desaceleró a 3% en el 2019 (cuando el 2018 creció en 3.6%). Este fue el peor resultado desde la recuperación de la crisis financiera del 2008-09. | Fuente: ANDINA

El acuerdo que firmaron EE.UU. y China aliviará la crisis de la economía mundial, y beneficiará la actividad comercial en el Perú, desde las empresas más grandes hasta las medianas, pequeñas y microempresas, sostuvo la Asociación de Exportadores (Adex).

"Este hecho beneficiará la actividad comercial en su conjunto, desde las empresas más grandes que sostienen la economía del país, hasta las medianas, pequeñas y micro empresas que suelen abastecer a las unidades más grandes", señaló Carlos González, director Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Tregua comercial

El gremio exportador señaló que el conflicto comercial entre ambas potencias es el evento internacional que más influyó en la desaceleración económica no solo del Perú, sino de otros países.



"Las perspectivas serán favorables pues la resolución del conflicto comercial permitirá la recuperación de los precios internacionales de las materias primas, en especial del cobre", añadió el vocero exportador.

Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre y de zinc y el sexto de oro. La minería es responsable del 60% de las exportaciones totales del país sudamericano.

Mipymes

González comentó que la incertidumbre internacional afecta las ventas de las grandes empresas, lo que impacta directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) pues son sus proveedores.

“La reducción de la inversión en capital de trabajo de las mipymes responde a una menor actividad de la economía en general, al no haber requerimiento de productos, las empresas no invierten”, dijo.



Detalló que como las mipymes que suelen proveer a las grandes compañías, han sentido el impacto mediante un incremento en la mortalidad de estos emprendimientos.



Entre enero a noviembre del 2019 aumentó en 2.8% el número de microempresas que dejaron de exportar (56 unidades menos) y en 12.4% las pequeñas empresas (27 unidades menos). Ambos rubros representan más del 95% de la formación empresarial.



En cifras totales, el número de mipymes que ya no envían sus productos al exterior ascendió a 2,340, lo que reflejó un incremento de 3.6% respecto al mismo periodo del 2018. El stock total de empresas que siguen en actividad para el periodo mencionado llegó a 6,698.