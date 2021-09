Julio Velarde, presidente del BCR, se pronunció respecto a los comentarios de Guido Bellido. | Fuente: Andina

La cotización del dólar en el país continúa elevada, superando los S/ 4.11, debido a la incertidumbre política. Sin embargo, recientemente el premier Guido Bellido culpó a funcionarios por el alza del tipo de cambio.

"Nos están jugando mal algunos funcionarios, pero lamentablemente eso no es humano (...) Lo que sí es importante es que el dólar debe estar en S/ 3.50 o S/ 3.40, pero hay también gente que está arriba, sí, porque alguna vez dijeron: ese pueblo que eligió a Pedro Castillo se le debe castigar, debe estar el dólar en S/ 6, así se nos amenazó", manifestó Bellido.

Al ser consultado por estos comentarios, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), precisó que la entidad encargada de la estabilidad monetaria no es culpable de la inestabilidad.

"No entiendo el comentario de la persona a la que hace referencia. No sé a que funcionario puede culpar de ello, porque los que causan la inestabilidad negativa no somos en todo caso nosotros (el BCR). Pero, ¿qué se requiere puntualmente para que las expectativas de inversión privada pueden aumentar y la estabilidad crezca? Es confianza, generar confianza", dijo Velarde.

El economista señaló que ante la incertidumbre, pues los potenciales inversionistas temen que próximas medidas que se tomen afecten sus negocios, es difícil que haya una fuerte inversión y se pueda crecer.

"Ojalá puedan transmitirse algo de señales. En este viaje es importante el conjunto, no solo el presidente sino el conjunto de autoridades que estén transmitiendo el mensaje de confianza", comentó.

Anteriormente Velarde había indicado que el BCR podría tener mayores intervenciones en el mercado cambiario para reducir el precio del dólar, pero esto no tendría un efecto duradero.

“Si queremos bajarlo artificialmente vendiendo US$ 500 millones diarios; sí, podemos lograrlo, pero inmediatamente va a aparecer algo de demanda y podríamos mantenerlo probablemente bajo por un tiempo (al dólar), pero no de una forma duradera. Basta ver el caso de países vecinos que han tratado de mantener el tipo de cambio pero ha sido completamente imposible”, comentó recientemente en una presentación en el Congreso.

Cabe mencionar que el BCR vende un promedio de US$ 2,689 millones al mes, y en lo que va del año ya se han ofertado más de US$ 11,300 millones para mitigar el alza del dólar.