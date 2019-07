¿Viajarás en Fiestas Patrias? Averigua si tendrás cobertura móvil

En esta web podrán verificar la cobertura de tu operador móvil. | Fuente: Andina

¿Aprovecharás el largo fin de semana para viajar por el interior del país? Si ese es tu plan por Fiestas Patrias, verifica si vas a estar comunicado cuando te alejes de casa. Para estas ocasiones, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL recomienda el uso de su herramienta web Señal OSIPTEL, que permite conocer la cobertura y el tipo de tecnología en cualquier parte del Perú.

Para acceder a esta herramienta ingresa a la página web del OSIPTEL (www.osiptel.gob.pe). En la parte derecha busca “Servicios en Línea” y haz clic en Señal OSIPTEL.





Luego de entrar a la aplicación, haz clic en Buscar Cobertura, ingresa los datos de tu punto de destino indicando departamento, provincia, distrito y localidad, y verás la cobertura móvil de las distintas empresas operadoras.

Si deseas saber si la empresa que te brinda el servicio móvil tiene cobertura en el lugar al que te diriges, selecciona el nombre específico de tu operadora y en segundos obtendrás la información. Si hay cobertura, no tendrás problemas. Si no hay servicio, sería recomendable que informes a tus familiares y amigos que no podrás hacer ni recibir llamadas.

Un dato importante de esta herramienta del OSIPTEL es que también te muestra el tipo de tecnología –2G, 3G o 4G– que hay en el lugar que te encuentres.

SEÑAL OSIPTEL ofrece información de la cobertura móvil que las empresas operadoras declaran al OSIPTEL. Si detectas problemas de calidad en alguna localidad puedes reportar la falta de señal o el corte o interrupción del servicio llenando los formularios en línea.