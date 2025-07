Frente a frente: presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, corrige a Donald Trump ante cámaras a nivel nacional, ¿qué ocurrió?

En vivo y frente a las cámaras, el presidente de estadounidense Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, protagonizaron una tensa situación durante su visita este jueves 25 a las obras de renovación de la Fed.

El mandatario comentó acerca del costo de las remodelaciones. "Estábamos revisando y parece que son $ 3,100 millones. Subió un poco, o mucho. Entonces, los $ 2,700 son ahora $ 3,100", declaró.

Mientras, Powell mostró un gesto de confusión y negaba con su cabeza, y lo interrumpió.

"No estoy enterado de eso, yo no he escuchado a nadie de la Fed decir eso", aseguró.

Trump le extendió de inmediato un documento a Powell para que este "corrobore" lo que mencionó sobre el monto, a lo que Powell aclaró.

"Usted incluye una remodelación al edificio Martin, que fue construido hace 5 años", le indicó.

Donald Trump estaba considerando el costo de la construcción de este inmueble finalizado en 2021, dejando en evidencia el error.

La Casa Blanca lleva semanas detrás de los detalles sobre el aparente sobrecosto, solicitando una reunión con los responsables del proyecto y un informe sobre la situación, mientras el líder de la Fed reitera que su equipo se toma "muy en serio" la gestión de los recursos públicos.

Cabe recordar que, desde 2006, un presidente de Estados Unidos no visita las instalaciones de la Fed, pese a estar a un kilómetro de distancia. En ese entonces fue George W. Bush.

Una tensa relación

La tensión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, no es nueva. Se remonta a finales de 2018 y se ha intensificado en los últimos meses de 2025, en el nuevo periodo presidencial de Trump y en medio de un escenario económico complejo para Estados Unidos.

Trump ha presionado públicamente para que la Fed baja las tasas de interés de referencia, con amenaza inlcuso de destituirlo, pero Powell dejó claro a Trump que las decisiones de política monetaria seguirían basándose en datos económicos y no en presiones políticas.

Se espera que la Fed mantenga las tasas estables en una reunión la próxima semana.