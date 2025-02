Kahhat sobre posibles aranceles de EE. UU. a productos que pasen por megapuerto de Chancay: "El daño sería real, pero no mayúsculo"

En RPP, el analista internacional señaló que la economía peruana no tiene una elevada dependencia comercial con Estados Unidos.

El especialista en relaciones internacionales, Farid Kahhat, dijo que al Perú no le convendría “quedar atrapado” en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, aunque consideró que, probablemente, es algo que no se podrá evitar.



En el programa Prueba de fuego, de RPP TV, el autor de El eterno retorno: La derecha radical en el mundo contemporáneo (2019), señaló que el país no está tan expuesto “al efecto” de una eventual imposición de aranceles por parte del Gobierno estadounidense.



Kahhat explicó que el comercio entre el Perú y EE. UU. “no es ni por asomo tan grande como el de los países centroamericanos y de México”. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el mayor mercado para las exportaciones peruanas en 2024 fue China, con un 34 % de los envíos (25 200 millones de dólares), y el segundo lugar lo ocupó Estados Unidos, con un 13 % (9 500 millones de dólares).



En palabras del profesor universitario, “la dependencia de remesas de la economía peruana procedente de Estados Unidos o de cualquiera otra parte no es ni remotamente comparable al caso de Honduras”. En rigor, de acuerdo con el Banco Central de Honduras, la primera economía mundial se mantuvo el año pasado como el principal país de origen de las remesas hondureñas, aportando más del 90 % del total (9 743 millones de dólares).

El experto también diseccionó la propuesta de Mauricio Claver-Carone, enviado Especial del Departamento de Estado para América Latina, de aplicar un arancel del 60 % a los productos provenientes de China y de otros países de América Latina que pasen por el megapuerto de Chancay —ubicado en la provincia de Huaral (región Lima Provincias) —, inaugurado en noviembre de 2014 y que busca convertirse en un centro neurálgico para la integración de las economías de América Latina y Asia.

“La buena noticia es que eso —en referencia a bienes que se dirigían a EE. UU.—es una pequeña proporción de lo que, probablemente, se embarque en Chancay, porque la mayor parte va a ir al este asiático, en particular a China”, aclaró. Y subrayó: “El daño sería real, pero no mayúsculo. No estamos en una situación de México, en donde, por ejemplo, casi el 80 % de sus exportaciones van hacia Estados Unidos”.

US Census Bureau reveló que en 2024 el total de las exportaciones de México, la segunda economía de América Latina, a EE. UU. alcanzó el récord histórico de 505.851 millones de dólares, una cifra que representó el 84 % de los bienes exportados (US$ 617 100 millones).

El coautor de Pandemias, dragones y muertos vivientes: La ciencia política en lugares insospechados (2021) apuntó que la aplicación de aranceles a productos que pasen por el megapuerto de Chancay “sería ilegal”, porque violaría el tratado de libre comercio que firmaron ambos países en 2006 y que tres años después entró en vigor.

“Estados Unidos está alegando razones de seguridad nacional, pero las cortes (de justicia) ya han parado cuatro de sus decretos y ese podría ser otro”, añadió.