Las reuniones entre el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, y la administración Trump en Washington fueron "tensas" por las amenazas contra Airbus y los impuestos sobre los gigantes tecnológicos, pero permitieron "clarificar malentendidos", según una fuente francesa.



"Ha sido constructivo y franco, pero también difícil y tenso", explicó a la AFP esta fuente, tras la reunión de Le Maire, el Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), Robert Lighthizer, y el consejero económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, al margen de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Estas entrevistas (también) han sido útiles para clarificar algunos malentendidos", precisó la fuente, citando el ejemplo del impuesto a los gigantes tecnológicos que la Asamblea Nacional aprobó esta semana y que hace de Francia uno de los países pioneros en la materia, para prejuicio de Estados Unidos, que reaccionó con fuerza.



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, pidió de hecho la semana pasada a París que renunciara a dicha tasa.



Sin embargo, a pesar de estas aclaraciones, las reuniones no permitieron descartar los riesgos de nuevas tarifas aduaneras contra la Unión Europea si ésta no pone fin a las subvenciones de Airbus. "No está ganado", dijo la fuente, que mencionó una "situación complicada".



Le Maire se había reunido anteriormente con su homólogo estadounidense Steven Mnuchin en un ambiente más relajado.



"Si fuéramos golpeados nuevamente por sanciones estadounidenses injustificadas e injustificables, Europa estaría lista para responder de manera unida y fuerte", dijo el ministro después de su encuentro con Mnuchin.



Represalias europeas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con nuevas tarifas arancelarias a la Unión Europea si no cancelaba sus subsidios a Airbus, a riesgo de romper una frágil tregua comercial.



Este fue otro paso en un conflicto de 14 años entre Boeing y Airbus, donde Estados Unidos y la UE se acusan mutuamente ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) de proporcionar ayuda estatal ilegal a sus respectivas insignias de la industria aeronáutica.



Inmediatamente después, la UE previno que "en el diferendo concerniente a Boeing", también contaban con la posibilidad de "adoptar rápidamente medidas" de represalia.

Según varias fuentes europeas dijeron el viernes, el miércoles próximo se hará pública una lista de los productos estadounidenses que probablemente serían gravados por hasta 20.000 millones de euros.



Pero se dejará en manos de un árbitro designado por la OMC determinar el monto de los derechos de represalia, que será inferior a los 20.000 millones.

"Todo esto sería malo para el crecimiento y malo para la prosperidad estadounidense y europea", estimó Le Mairie en Washington.



"Debemos evitar esto", señaló. "Sobre la base de las conclusiones de la OMC, me parece que la voz de la sabiduría es llegar a un acuerdo amistoso entre Estados Unidos y Europa sobre una resolución final del caso Airbus-Boeing", dijo, y agregó que el caso se ha estado extendiendo durante demasiado tiempo.



