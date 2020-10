El podcast ‘Marginal’ aborda esta semana el tema de los costros de transacción. | Fuente: Andina

Todo acuerdo entre dos partes (empresa y empresa, empresa y cliente, empresa y proveedor, empresa y Estado, etc.) tiene un costo de transacción.

En una economía eficiente se espera que esos costos de transacción sean lo más bajo posible. Sin embargo, si los agentes económicos (personas, empresas, etc.) no confían entre sí, los costos de transacción serán más altos, pues se generarán contratos más complejos, la búsqueda de un buen proveedor será más difícil, etc.

Ese dinero adicional que hay que aplicar para cubrir esos costos de transacción podrían haber sido usados en satisfacer otras necesidades. Es una situación ineficiente. Esto era lo que le preocupaba al economista Ronald Coase, que en 1991 ganó el Premio Nobel de Economía.

Él trataba de explicar los límites de las empresas y por qué existen, si es que es una posibilidad que lo mismo se produzca contratando por separado a muchos profesionales independientes y comprando insumos de distintos proveedores. En un mercado competitivo en una economía competitiva, los costos de transacción serían bajos, incentivando una situación como esa.

Puede escuchar el nuevo programa del podcast ‘Marginal’ aquí: