Retiro de AFP 2024: ¿En qué emplear o invertir nuestro dinero?

Existen opciones de ahorro e inversión según las necesidades de cada persona. Es especialista recomienda informarse bien y conocer a las compañías donde planeamos confiar nuestro dinero.

El Gobierno autorizó el retiro facultativo de hasta 4 UIT de los fondos de AFP, por lo que muchos peruanos que optarán por sacar sus fondos. Pero no todos tienen claro cuál sería la mejor opción para emplear este dinero: deudas, viajes, inversiones, ahorro ¿Cuáles son las opciones más favorables?

Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de Pacífico Business School, recomendó como primera instancia a aquellas personas que tengan deudas importantes que cancelar, hacerlo a fin de equilibrar sus finanzas personales.

"Si necesitas ese dinero para sobrevivir, para cubrir el presupeusto familiar o matar deudas carísimas que me tienen ahogando, tengo que priorizar eso: nivelar mis finanzas personales. Yo sé que la AFP es para el largo plazo, pero no hay largo plazo si en el corto plazo no tengo para comer mañana", indicó.

Por otro lado, si no es el caso que se deba pagar deudas, existen opciones de ahorro e inversión según las necesidades de cada persona. El especialista explicó que una de las formas más seguras de ahorrar es abrir una cuenta de depósito a plazo fijo en un banco, una caja municipal, una caja rural o una financiera, debido a que están pueden pagar hasta 8 % anuales y están respaldadas por un seguro de hasta S/ 122 mil 420. Esto significa que si una de estas intidades quiebra, este seguro devuelve el dinero con los intereses incluidos.

Otra opción, aunque no es tan segura, es depositar el dinero en una de las 250 cooperativas de ahorro y crédito que existen en el Perú, ya que pueden llegar a pagar de 10 a 11 % anuales , pero hay que tener en cuenta que estas no cuentan actualmente con seguro. Recién tendrán un seguro de máximo S/ 10 mil que estará vigente en el 2025.

Asimismo, otra opción que Carrillo Acosta sugiere es optar por los seguros de planes de inversión. "Muchas compañías de seguros locales que tienen seguros de vida con un plan con una rentabilidad garantizada del 4 o 5 %. Teniendo en cuenta que sean compañías que sean conocidas y confiables."

En un siguiente nivel sería invertir en el mercado de valores. El especialista menciona opciones como los fondos mutuos, los aportes voluntarios a las mismas AFP (fondos de libre disponibilidad) y los títulos valores de la bolsa.

En todos los casos de inversión, Jorge Carrillo Acosta aconseja conocer primero donde estamos metiendo nuestro dinero, informarnos antes de tomar una decisión a fin de salvaguardar nuestro dinero.