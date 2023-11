Retiro de AFP generaría una erosión en la economía, advierte BCR

El BCR considera que es necesario un sistema de pensiones en el que se pueda invertir a largo plazo para que la economía se desarrolle

Permitir un nuevo retiro de los fondos del AFP generaría una erosión en la economía peruana, señaló el presidente del BCR, Julio Velarde.

Durante su presentación en la Comisión de Economía del Congreso, Velarde explicó los efectos macroeconómicos que tienen estas iniciativas en la economía nacional en el largo plazo.

"Cuando uno habla de impacto macro no es que vaya a haber una situación grave inmediatamente, no es eso, es un proceso de erosión. Estamos creciendo menos en una erosión por un conjunto de normas que no voy a comentar. Es un proceso de erosión que poco a poco va afectando el crecimiento y poco a poco va afectando al bienestar, no es que bruscamente se produzca una situación en que se ve un colpaso, estamos afectando un sistema y estamos afectando la economía", comentó.

Como se recuerda, al aprobarse los retiros las administradoras de fondos de pensiones deben vender sus activos para poder pagar a los afiliados que retiran su dinero, lo que implica que se vendan bonos del tesoro peruano, lo cual hacer este valga menos.

Por ello, el presidente del BCR señala que es necesario un sistema de pensiones en el que se pueda invertir a largo plazo para que la economía y el mercado de capitales se desarrollen.

"Lo cierto es que si no hay sistema de pensiones sería negativo para la macroeconomía. No es que dramaticamente pasemos a caer 8%, es una erosión más bien", dijo.

Pese a estos efectos, Velarde sí descartó que estos retiros de fondos puedan producir alzas en los precios.

"No veo por estos montos que se vaya a causar inflación. En Chile sí lo consideraron un factor importante en la inflación que tuvieron por el retiro de fondos de AFP, pero este con los montos que están discutiendo no creo que causen tanta presión y muchos de los que van a retirar no necesitan la plata, quizás van a ponerlo en deposito a plazo, no creo que vayan a gastarlo", sostuvo.

Sin embargo, Velarde agregó que el retiro sí generaría una rebaja en la calificación de riesgo, lo que a su vez va a llevar a que las tasas de interés en el país se eleven.