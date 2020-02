Lana Condor y Noah Centineo, protagonistas de "A todos los chicos de los que me enamoré", han tenido que desmentir rumores de una relación. | Fuente: Netflix

¡Ya se estrenó el esperado "A todos los chicos 2: P.D. Todavía te quiero"! Desde este 12 de febrero, los fans de la comedia romántica de Netflix descubrirán cómo continúa la relación entre Lara Jean (Lana Condor) y Peter (Noah Centineo) después de su reconciliación.

En la secuela de "A todos los chicos de los que me enamoré", la joven está aprendiendo cómo funcionan las relaciones ─esta vez sin contratos de por medio─ pero sus inseguridades salen constantemente a flote. Tampoco ayuda que entre en escena John Ambrose McClaren, uno de sus amores platónicos, a quien le escribió una carta.

Mientras se grababan las películas románticas, se tejió otra historia de amor ficticia entre sus protagonistas: Lana Condor y Noah Centineo, lo que les trajo problemas. Los fans se volvieron locos con la química (fuera y dentro de la pantalla) lo que aumentó las especulaciones de una relación entre ambos. Los rumores aumentaron después de unas fotos, en el set de rodaje de la primera cinta, donde aparecen duermiendo la siesta en el mismo sofá.

Además, tanto Lana Condor como Noah Centineo se dedicaban cariñosos mensajes durante la promoción de "A todos los chicos de los que me enamoré". Lo que los fans no sabían era que la actriz mantenía una relación con el músico Anthony De La Torre. Cuando lo descubrieron, volcaron su odio contra el artista.

La protagonista de "A todos los chicos 2: P.D. Todavía te quiero" contó en diversas ocasiones cómo afrontó ese momento. "Diría que probablemente hicimos bien nuestro trabajo si a la gente le gustamos juntos [sobre su dupla con Noah Centineo]", contó a Rollacoaster. Más adelante, ambos tuvieron que frenar los rumores de relación pues estaban dañando a la pareja de Lana. "Alentamos las especulaciones entre nosotros porque creemos en la historia y en los personajes y nos queremos el uno al otro de una forma pura. Puedes amar a alguien de un modo platónico", explicó ella a Cosmopolitan.

"Tuvimos que cambiar nuestro comportamiento cuando la gente comenzó a atacar a Anthony en redes sociales. Fue entonces cuando me di cuenta de todo lo que ocasionó mostrar tan solo mi amor y mi amistad con Noah ... No podía mantener durante más tiempo mi relación con Anthony en privado, porque la gente estaba empezando a ser hiriente con él", explicó la joven a Vogue. "Fue muy doloroso para los dos. Si dices que me apoyas, ¿por qué lastimarías a alguien que amo?" añadió. La solución fue empezar a hacer pública su relación.

La actriz comenzó a hablar de su pareja, Anthony De La Torre, en entrevistas y empezó a publicar más contenido con él en redes sociales, hasta que las cosas empezaron a calmarse. Ahora Lana Condor disfruta de su relación: "soy muy afortunada de tener a alguien que es increíblemente cariñoso y que me ama por encima de todos mis errores y todas las cosas de mí misma que creo que son feas", finaliza. (Europa Press)