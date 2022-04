Actor de Games of Thrones Joseph Gatt es arrestado por tener conversaciones sexuales con menores. | Fuente: Instagram | Joseph Gatt

Joseph Gatt, fomoso por su participación en la serie "Game of Thrones", fue arrestado por la policía de Los Ángeles, en Estados Unidos, tras ser acusado de mantener conversaciones sexualmente explícitas con menores de edad.

Según TMZ, el actor que interpretó a Thenn Warg en la producción de HBO, fue detenido el pasado 6 de abril gracias al trabajo de un grupo de detectives especializados en delitos contra menores en Internet.

Tras recoger una serie de evidencias, los agentes consiguieron una orden de allanamiento para registrar la vivienda de Gatt.

"Gatt había estado involucrado en una comunicación sexualmente explícita en línea con menores más allá de las fronteras estatales", sostiene el departamento de policía de Los Ángeles.

Las primeras indagaciones no detallan la cantidad de niños que habrían tenido contacto con el actor. Sin embargo, Jospeh Gatt ya tenía una orden de arresto pendiente emitida por un delito sexual. Pese a las denuncias, fue dejado en libertad tras pagar una fianza.





NIEGA LOS CARGOS

Mediante su cuenta de Instagram, Gatt se defendió y negó las acusaciones. "Obviamente, quiero abordar las acusaciones absolutamente horribles y completamente falsas que se han presentado recientemente en mi contra", dijo al inicio de su descargo.

"Son 100% categóricamente incorrectas e imprudentes. He confirmado errores e información engañosa en el comunicado de prensa de hoy. Estoy cooperando plenamente con la policía y LAPD para llegar al fondo de esto. Espero limpiar mi buen nombre", aseguró.

"Gracias a todos mis amigos y simpatizantes que saben que esto no es cierto y entienden que por razones legales no puedo comentar más en las redes sociales", finalizó.

Además de su trabajo en "Game of Thrones", Joseph Gatt también participó en series y películas como "NCIS: New Orleans", "Thor" y "Star Trek Into Darkness", según información proporcionada por el portal IMDb.

