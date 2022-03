"House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones" ya tiene fecha de estreno por HBO Max.

Una de las series más esperadas del año acaba de anunciar su fecha de estreno. Hablamos “House of the Dragon”, la precuela de la “Game of Thrones”, que llegará a HBO Max el 21 de agosto de este año.

Esto lo acaba de anunciar la misma plataforma de streaming a través de sus redes sociales. En el post, se puede ver un huevo enorme y escamoso, claramente de dragón, que está por resquebrajarse. Y detrás de este se pueden ver los aterradores ojos de un dragón.

En la parte superior de la imagen, se lee: “08.21”, con el tipo de letra ya clásico de la franquicia “Canción de hielo y fuego”.

“House of the Dragon” está ambientada 200 años antes de los hechos narrados en “Game of Thonres”, y cuenta la historia de la Casa Targaryen, que destaca por su íntima relación con la especie de los dragones.

Esta nueva serie será protagonizada por Paddy Considine, que hará del rey Viserys Targaryen; Olivia Cooke como Alicent Hightower; Emma D'Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen; Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen; Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, entre otros.

La serie, que constará de diez capítulos, ha sido creada por George R. R. Martin y Ryan J. Condal, y se basa en el libro del primero, titulado "Fuego y sangre".

El primer tráiler de "House of the dragon", la precuela de "Game of Thrones", que se centrará en la 'Casa Targaryen' y mostrará el principio de su fin, pero también se verán muchos dragones.

En esta nueva producción sabremos más sobre la historia de Viserys Targaryen, que tiene que asumir el difícil reto al ser elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el trono de su abuelo, Jaehaerys Targaryen.

El personaje que destacará en "House of the Dragon" será el también conocido 'Rey Mendigo' y será interpretado por Paddy Considine, a quien hemos podido ver en la primera temporada de "El visitante". Él estará acompañado por Olivia Cooke como 'Alicent Hightower', Emma D'Arcy como la 'Princesa Rhaenyra Targaryen' y Matt Smith dando vida al 'Príncipe Daemon Targaryen', entre otros.

En las imágenes del nuevo tráiler también podemos ver a Corlys Velaryon y estará interpretado por el actor Steve Toussaint. Es un Señor de las Mareas, Maestro de Driftmark y jefe de la Casa Velaryon. Es el consejero de la Princesa Rhaenyra Targaryen y sin duda, su importancia es inminente en esta precuela de Game of Thrones.

"House of the Dragon" tendrá como showrunners a Ryan Condal y Miguel Sapochnik, director del famoso episodio "La batalla de los bastardos". Sapochnik estará a cargo de la dirección del capítulo piloto y otros más. Por su parte, Codal coordinará al equipo de guionistas que escribirán los diez episodios de esta primera temporada de "La Casa del Dragón".

