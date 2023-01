Gilberto Ronald Duarte Frutos es un actor y cantante mexicano. Se hizo conocido gracias a su papel de 'Jack Lizaldi Heidi' en 'Rebelde', donde participó en sus tres temporadas al aire. | Fuente: Twitter

Después de 15 años de haber tomado caminos por separado, RBD anunció su gira para este año y visitarán países como Brasil, Estados Unidos y algunas ciudades de México. Esto no fue bien visto por sus seguidores quienes esperaban que lleguen a más rincones de Latinoamérica.

Esto tampoco fue visto con buenos ojos por Ronald Duarte, recordado actor de la novela ‘Rebelde’ quien lamentó la decisión de sus compañeros por no ir a Perú, Chile, Ecuador, Colombia, etc.

“Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mama** que Latinoamérica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te haya puesto donde estás para luego pretender que no existen. Todo sea por el dinero y el ego”, se lee en el mensaje que puso en su cuenta de Instagram. “Lo siento mucho por todos los fans, de verdad, vergüenza”.

Ronald Duarte -Jack Lizaldi en ‘Rebelde’- también compartió un meme de un nopal con la frase: “I don’t speak spanish (no hablo español) - Mis compadres de RBD después de anunciar su gira”.

Ronald Duarte, también conocido como Me The Machine, explotó contra sus compañeros de RBD por no visitar más países de Latinoamérica. | Fuente: Instagram

¿Qué países visitará RBD en su gira?

El día llegó. Los fans de RBD pudieron conocer este jueves 19 de enero los países que la banda derivada de la serie mexicana 'Rebelde' visitará durante su gira de 2023. Seguidores de todo el mundo aguardaron el anuncio de la agrupación, cuyos miembros volverán al escenario con excepción de Alfonso 'Poncho' Herrera.

De este modo, Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni, Christopher Von Uckermann y Dulce María recorrerán tres países: Estados Unidos, México y Brasil. El 'Soy Rebelde Tour' arrancará el 25 de agosto en el Sun Bowl Stadium, ubicado en la ciudad estadounidense El Paso (Texas), y culminará el 1 de diciembre en el Foro Sol, de Ciudad de México.

Serán un total de 26 conciertos los que RBD ofrecerá en su retorno a los conciertos presenciales. En Estados Unidos, además de la ciudad ya mencionada, se presentarán en Houston, Nueva York, Fairfax, Greensboro, Chicago, Denver, Phoenix, Las Vegas, Miami, Orlando, Atlanta, Edinburg, Arlington, Austin, San Jose, Sacramento, San Francisco, San Diego, Fresno y Los Ángeles.

En Brasil, el grupo mexicano visitará Sao Paulo y Río de Janeiro. Y en México, Monterrey, Guadalajara y la capital del país. Los fans podrán acceder a la preventa de entradas desde el 24 al 26 de enero. La venta regular iniciará el 27 de enero.

