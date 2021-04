Adamari López y Luis Fonsi dieron fin a su matrimonio en el 2009. | Fuente: Instagram

Adamari López y Luis Fonsi se comprometieron públicamente en el 2004, celebrando su boda dos años después del anuncio cuando la conductora del programa “Hoy día” también había comunicado que padecía de cáncer de seno. En noviembre del 2009, ambos puertorriqueños confirmaron su separación definitiva.

¿Cómo fue este proceso para Adamari López? Según cuenta, la dolorosa ruptura con el reconocido cantante fue aún más difícil, debido a que sucedió luego de que empezara su tratamiento contra el cáncer. No cabe duda que su salud mental y emocional estuvo comprometida durante esos años.

“Un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer de ese momento”, describe la protagonista de “Gata Salvaje” al ser consultada sobre cómo fue el fin de su primer matrimonio en una conversación con la periodista María Celesta Arrarás para su canal de YouTube.

Cabe recordar que, Adamari López recibió el apoyo de Luis Fonsi, su pareja en ese entonces, tras revelar que se le había detectado un tumor cancerígeno en el seno izquierdo. El intérprete de “Despacito” se alejó de los escenarios para acompañarla a enfrentar esta dura lucha contra la enfermedad.

“Pude salir de eso muy bien y pensaba que mi vida enfilaba para cosas hermosas, cuando de repente entonces me llega el divorcio”, recuerda la artista de 49 años. “Tenía la tranquilidad o la fe de que Dios me iba a sacar adelante y que tenía un batallón de gente alrededor de mí que me iba a aguantar durante ese proceso, que me iba a acompañar”.

Necesitó ayuda psicológica

La actriz Adamari López confiesa que quería ocultarse cosas a sí misma para evitar el dolor de su divorcio con Luis Fonsi, “me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo”. A la fecha, la situación es distinta para ella y su familia:

“Hoy día me doy cuenta, ya muchos años después, ya no me acuerdo ni cuántos son, me veo tan feliz y tan realizada y con tantas cosas que yo deseaba en esa vida cumplidas en otra y de una manera mejor”, concluyó en esa misma entrevista.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.