Adele no había dado una entrevista desde 2016 y ahora ha regresado con mucha más fuerza y seguridad para volver a ser famosa. | Fuente: Instagram/ Adele

Adele ha estado alejada de los escenarios por cinco años y tras anunciar su regreso a la música con su nuevo álbum "30", la cantante británica habló sobre su angustia, de su divorcio, de su terapia y de su pérdida de peso en una entrevista-confesión con la revista Vogue.

Esta diva del pop no había dado ninguna entrevista desde 2016, pero ahora ha decidido regresar más fuerte que nunca. "Tengo que prepararme para volver a ser famosa, cosa que, como todo el mundo sabe, no me gusta ser", reveló a la famosa revista de moda.

La cantante también habló sobre las dificultades que ha vivido durante sus treinta años y que le ayudaron a dar forma a su nuevo álbum que se estrenará muy pronto, pero antes nos dará un adelanto de su nuevo trabajo con su tema llamado "Easy On Me" que se estrenará el 15 de octubre.

"A los 30, mi vida se desmoronó sin previo aviso", explica Adele, de 33 años. "Siento que este álbum trata de la autodestrucción y de la autorreflexión y la autorredención".

Esto la llevó a hablar sobre la ruptura con su esposo Simon Konecki, fundador de una organización benéfica, del que se separó en abril de 2019. La relación "ya no me convenía (...) no fui infeliz, pero lo habría sido si no hubiera pensado primero en mí".



"30" es un disco muy personal y nació para responder a las preguntas de su hijo Angelo sobre el divorcio y la herida que le causó toda esta situación. "Mi hijo tiene muchas preguntas. Preguntas realmente buenas, preguntas realmente inocentes, para las que no tengo respuesta", como "¿por qué no podéis vivir juntos?", explica la cantante de éxitos "Someone Like You" y "Hello".

"Simplemente sentí que quería explicarle, con este álbum, para cuando sea mayor, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en busca de mi propia felicidad", añade.

Así, las letras de estas canciones tienen una perspectiva distinta. "Me di cuenta de que yo era el problema", explica. "Porque todos los demás álbumes eran '¡tú hiciste esto! ¡tú hiciste aquello!", pero "¡tal vez fui yo!", admite.

Adele también confesó que es propensa a la ansiedad, así que asegura haber encontrado alivio gracias a mucha terapia y a la meditación. Su salvación también vino de la mano del deporte, así que se hizo adicta a él y esto le ayudó a deshacerse de unos 45 kilos. "Nunca se trató de perder peso, sino de ponerme fuerte y alejarme lo más posible del teléfono cada día".

La cantante británica está más que lista para regresar a los escenarios y solo nos queda esperar hasta el lanzamiento oficial de su nuevo álbum "30" que sin duda generará más de una reacción por parte de sus seguidores que han esperado muchos años por su regreso a la música.

