Adele reapareció en la televisión a cargo de la conducción de "Saturday Night Live". | Fuente: Instagram

A sus 32 años, Adele es una de las cantantes más reconocidas del mundo por su gran rango vocal y canciones inolvidables. La artista británica marcó su regreso frente a las cámaras, pero esta vez desde una faceta diferente: presentadora de “Saturday Night Live”.

Como es costumbre, la más reciente emisión del programa inició con un monólogo del conductor de turno. Así fue como la compositora dio apertura demostrando su emoción por ser la anfitriona de un espacio que logró que su música llegara a una audiencia masiva hace más de una década.

“Estoy absolutamente emocionada de finalmente ser la anfitriona de este programa. No solo me encanta este programa, sino que es el que rompió mi carrera en Estados Unidos, hace 12 largos años. Yo era la invitada musical en 2008, cuando Sarah Palin apareció con Tina Fey, así que obviamente unos pocos millones de personas sintonizaron para verlo”, empezó Adele.

En el 2008, antes de las elecciones presidenciales en EE.UU., Josh Brolin estuvo a cargo de la presentación de “Saturday Night Live” con una muy poco conocida Adele encargada del número musical de la fecha. En el 2015, volvió a poner la cuota de música para el show ya con tres álbumes de estudio a cuestas.

Además, la estrella musical no olvidó mencionar su cambio físico que captó la atención entre sus seguidores durante el último año. “Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me vieron. Pero en realidad, debido a todas las restricciones de la COVID-19 y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y solo pude traer la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí”, bromeó.

¿SU NUEVO DISCO?

¿Por qué Adele no fue la cantante invitada de “Saturday Night Live”? En su monólogo, dejó claro que no podría serlo porque hay un disco en camino que aún no se ha culminado. Por otro lado, admitió que sería complicado llevar a cabo la tarea de anfitriona y artista invitada a la vez.

“Hay un par de razones. Mi álbum no está terminado y también tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas y esto es todo mío, por cierto”, confesó sin dar más detalles sobre su siguiente proyecto musical.

