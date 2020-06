Aislinn Derbez habló de los problemas en su matrimonio con Mauricio Ochmann | Fuente: Instagram

El ruptura del matrimonio entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez sorprendió a todos los fanáticos de la pareja, pues en constantes ocasiones lo habían negado.

No obstante, más de tres meses desde que anunciaron su separación con un post en Instagram, la actriz ha reconocido que tenía algunas actitudes negativas durante su matrimonio.

“Me di cuenta que yo era muy controladora, que quería controlar que todo fuera bien a unos niveles excesivos”, confesó, según el programa matutino "Hoy".

“Entonces todo me empezó a salir al opuesto. Todo lo que yo no quería que me pasara me empezó a pasar”, añadió la hija de Eugenio Derbez.



En ese sentido, la intérprete de "La Casa de las Flores" contó que está trabajando en su amor propio, por el bien de ella y de la pequeña hija que tiene con Ochmann.

“Uno nunca sabe lo que significa amor propio gran parte de su vida, porque nadie nos enseña. Ahí me di cuenta que me tenía que empezar a tratar a mí misma, con ese amor que le tenía a mi propia hija, a mi familia, a mi esposo en ese momento. Yo dije ‘¿por qué si puedo amar a estas personas no lo puedo hacer conmigo?'", expresó.

Por otra parte, el programa "Suelta la Sopa" mostró al documento en donde Ochmann citó “diferencias irreconciliables” como causa de la ruptura.

Además, indicó que la separación ocurrió el 10 de diciembre de 2019, es decir, tres meses antes de que lo anunciaran oficialmente. Entre los pedidos del actor está la custodia compartida de la hija que tienen, así como que los bienes adquirido en el matrimonio sean divididos equitativamente.