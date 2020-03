Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann | Fuente: Instagram

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann conformaba una de las parejas más sólidas de México, pero ambos anunciaron el jueves 12 de marzo que tomaron la decisión de acabar con el su relación amorosa.

Sin embargo, la noticia provocó sorpresa, pues ambos habían negado el distanciamiento, mientras que los fans de los artistas han entristecido al ver el fin de la gran historia de amor de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

¿CUÁNDO INICIÓ EL AMOR?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se conocieron en el set de grabación de la película "A la mala", en 2014. La trama de la cinta era de una mujer que trabajaba como actriz para poner a prueba la fidelidad de los hombres, hasta que se enamora de uno de sus objetivos. Sin duda, muy anecdótica la historia que protagonizaron y que sería el inicio de su romance.

Al terminar las grabaciones, Mauricio quedó encantado con Aislinn, por lo que al poco tiempo la invitó a salir, según contó en su momento. Los actores oficializaron su romance el 28 de mayo del 2014, cuando Mauricio le pidió a Aislinn que sea su novia, en Nueva Orleans, Estados Unidos, luego de declararle su amor de forma informal mientras realizaban un viaje en auto.

Aislinn reveló que sus amigas no confiaban en Mauricio, pero con el tiempo logró ver sus buenas intenciones, entre las acciones que destacó la actriz en entrevista con la revista Quien fue que el actor le presentó a su hija Lorenza.





EL MATRIMONIO

En el cumpleaños 38 de Mauricio, en noviembre de 2015, este decidió pedirle matrimonio a Aislinn. La hija de Eugenio Derbez contó en televisión cómo fue la pedida de mano.

"Me llevó a cenar en un pueblo de California, pero yo jamás pensé que me lo pediría, ni siquiera lo imaginaba. Nos sentamos en una mesa que tenía luces, sin saber que la había pedido especialmente para mí, pero como yo tenía frío le dije que nos cambiáramos de mesa. De repente terminamos de comer, un mesero llegó y me dejó una ‘cosita’ en la mesa con el anillo encima. ¡No lo podía creer! Hasta después me enteré que la idea original era que me lo propusiera en un globo aerostático, pero resulta que las dos veces que fuimos las condiciones del aire no permitieron que nos subiéramos ".

En el 2016, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann unieron sus vidas en matrimonio, en una boda de ensueño en Tepoztlán, México. La luna de miel fue en varias parte del mundo, por lo que la pareja se desconectó de todo.





LA HIJA DE AISLINN Y MAURICIO

A casi un año y medio de haberse casado, la pareja anunció que se encontraba en la dulce espera de su primera hija. La primera nieta de Eugenio Derbez, Kailani, nació el 25 de febrero del 2018, uniendo aún más a Mauricio y Aislinn.





LOS RUMORES DE SEPARACIÓN

Desde la emisión de “De viaje con los Derbez”, que se emitió en el 2019 por Amazon Prime, se especuló que la pareja tenía muchos problemas, pues en diversas escenas Mauricio y Aislinn protagonizaban discusiones. El programa de televisión había sido anunciado que este era un reality, por lo que se consideraba que los conflictos no eran actuados.

Los rumores de separación entre Aislinn Derbez, de 32 años, y Mauricio Ochmann, de 42 años, se remarcó en febrero, cuando en la fiesta de cumpleaños de su hija Kailani, ninguno de los dos usó sus anillos de matrimonio.





LA NEGACIÓN DE LO ACTORES

Mientras que Ochmann aseguro que los rumores de separación era solo eso: “rumores”. Derbez utilizó una broma para negar los problemas en su matrimonio durante los Spotify Awards, que se realizó en Cancún, México.

“No sé. Hoy en la mañana (Mauricio Ochmann) estaba en mi casa y me saludó súper buena onda”, expresó Aislinn, en tono de broma a los medios mexicanos. “En este momento sí estamos separados porque estoy yo aquí (en evento) y él está allá (en su casa)”, agregó.





SE SEPARAN

Aislinn Derbez sorprendió a todos sus seguidores al confirmar que su relación de pareja con Mauricio Ochmann llegó a su fin. La actriz se pronunció con un extenso comunicado a través de su cuenta de Instagram.

"Nos gustaría comunicar por este medio que todo lo que ha salido en notas y especulaciones sobre nosotros está bastante alejado de la realidad. Les contamos que sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo. Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobretodo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros", escribió Aislinn Derbez en Instagram.