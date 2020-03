Aislinn Derbez se refirió a los rumores de separación de su esposo Mauricio Ochmann. | Fuente: Instagram

Luego de que en México se especulara que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann estarían atravesando un difícil momento en su matrimonio que los llevaría a la separación, la hija de Eugenio Derbez se pronunció al respecto.

Durante la alfombra roja de los Spotify Awards 2020, la actriz de “La casa de la flores” acabó con los rumores y respondió con humor a la prensa sobre su situación conyugal. Así, dejó claro que su relación está muy bien.

“No sé. Hoy en la mañana (Mauricio Ochmann) estaba en mi casa y me saludó súper buena onda”, expresó Aislinn, en tono de broma a los medios mexicanos. “En este momento sí estamos separados porque estoy yo aquí (en evento) y él está allá (en su casa)”, agregó.

Además, al ser consultada sobre si deseaba tener un segundo bebé, Aislinn Derbez señaló que, por el momento, quiere enfocarse en su carrera actoral y disfrutar de la pequeña hija que tiene con Ochmann.

“Estoy disfrutando demasiado el tiempo con mi bebé. Tengo muchas ganas de volver a trabajar. Al que le ha tocado trabajar todo este tiempo es a Mauricio, yo sí he estado bastante tiempo de mamá en la casa. Sí tengo muchas ganas, ahorita, de empezar a trabajar”, aseguró.

Aislinn Derbez, hija del actor cómico Eugenio Derbez y la actriz de doblaje mexicano Gabriela Michel, tiene una hija de dos años con el también actor Mauricio Ochmann, con quien contrajo nupcias en el 2016.

MENSAJE FEMINISTA

Durante la ceremonia de los Spotify Awards 2020, Aislinn Derbez y Danna Paola hicieron un espacio de reflexión para enviar un mensaje feminista.

“Creo que lo más importante es unirnos. Hoy hay muchas artistas que son las más escuchadas y son mujeres. Me fascina estar al lado de mujeres talentosas, bellas y muy queridas. Estamos conduciendo los Spotify Awards juntas y eso me hace sentir muy orgullosa. El feminismo no tiene que ser o tener una mala cara, puede ser una unión de géneros por la igualdad y el bienestar de todas las mujeres. Más amor y menos odio amigos”, manifestó la actriz de "Élite".

En tanto, la hija de Eugenio Derbez dedicó unas palabras a este pedido de unión. “Tenemos que luchar por ser vistas y por ser escuchadas. Dejar de normalizar la violencia de todo tipo. Bienvenidos todos los hombres que se suman a esta nueva visión del mundo femenino”, puntualizó.