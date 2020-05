Aislinn y Vadhir Derbez intentaron hacer el "Koala Challenge", después de que Angelique Boyer y Sebastián Rulli lo lograran. | Fuente: TikTok

Se trata del “Koala Challenge” y ya está siendo practicado por muchas celebridades en el mundo. Después de que Angelique Boyer y Sebastián Rulli compartieran su video realizando la complicada pirueta en TikTok, los hermanos Vadhir y Aislinn Derbez intentaron hacer lo mismo… pero el resultado fue otro.

El reto consiste en que una persona se trepe encima de la otra, quien deberá aguantar todo el peso de su contraparte. Pese a su dificultad, muchos famosos se han animado en formar parte de este desafío en la aplicación TikTok. Por ello, los hijos de Eugenio Derbez no pretendían ser la excepción.

“Dueto con Sebastián Rulli y Angelique Boyer. Aquí uniéndonos al reto… Creo que A Vadhir le faltó condición y pectorales”, escribió Aislinn Derbez en su cuenta oficial de TikTok, luego de que el challenge junto a su hermano Vadhir resultara completamente fallido, debido a que el final del reto fue muy difícil.

Por su parte, el actor Eugenio Derbez aparece en el video ayudando a Aislinn a subir sobre Vadhir y vigilando desde cerca que ninguno de sus hijos resulte herido en la tediosa pirueta. Hacia el final, los hermanos empiezan a reír y se empujan por haber fallado el popular “Koala Challenge” de las redes sociales.

Sin duda, la situación ha causado gracia entre sus seguidores y los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes dejaron sus comentarios: “Lo máximo, los amo” y “Ja, ja, ja, geniales”.

LA REVELACIÓN DE EUGENIO A AISLINN

Eugenio Derbez confesó a su hija Aislinn, durante un episodio del podcast “La magia del caos”, que ser padre no estaba entre sus planes cuando su exesposa Gabriela Michel le anunció que estaba embarazada.

“Se acabó mi vida”, fue el primer pensamiento que atravesó por la mente del comediante mexicano. “La paternidad no estaba mucho en mis planes. Cuando recibo la noticia, la primera reacción que tuve fue de shock, de se acabó mi vida, ya no voy a poder lograr mis sueños, tendré que ponerme a trabajar, fue un ‘hasta aquí’ con mis sueños”, reveló.

A pesar de que le fue complicado entenderse con su bebé, más adelante comenzó a guardar cariño por Aislinn Derbez.

“En mi película ‘No se aceptan devoluciones’, la frase que viene acompañada con el título ‘eres lo mejor que no quería que me pasara’ es mía y la hice basada en ti”, explicó Eugenio Derbez a su hija.