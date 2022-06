Al Pacino quiere que Timothée Chalamet lo reemplace en "Heat 2". | Fuente: Composición

Al Pacino comentó que le gustaría que Timothée Chalamet interprete al policía Vincent Hanna, papel al que dio vida en la película "Heat" en 1995, si alguna vez se llega a hacer una segunda parte, pues cree que es el joven de 26 años es un actor "maravilloso" y "de muy buen ver".

Pacino, quien junto a Robert De Niro presentó en el festival de Tribeca la versión en 4K de la cinta policíaca, respondía así a una pregunta del moderador de un coloquio, y luego precisó que la idea de tener que elegir a su sustituto le parecía una petición "extraña".

Incluso, pidió al público que llenaba las butacas del teatro neoyorquino de United Place que diesen sus sugerencias, ante lo cual, sorprendentemente, la propuesta que más fuerte se gritó fue el cantante inglés Harry Styles.

De momento, no se ha anunciado una continuación de "Heat" -filme que no recibió ninguna nominación a premios importantes, pero que se ha convertido en un icono en su género-, pero el 9 de agosto el director Michael Mann publicará la novela "Heat 2".

Un libro que, según adelantó el encargado de moderar el panel, el periodista Bilge Ebiri, es tanto una secuela como una precuela que sigue la vida del ladrón Neil McCauley (De Niro) como la del detective que lo persiguió por todo Los Ángeles.

Mann, quien escribió el guion original de "Heat" en 1979, no pudo asistir a esta charla de casi una hora dedicada al filme, pero mandó un video en el que explicó que estaba confinado en Italia, tras dar positivo para la COVID-19.

Al Pacino revela cómo es trabajar con De Niro

Una de las escenas más icónicas de la película de casi 3 horas es cuando el malhechor y el representante de la ley se encuentran cara a cara para tomar un café y se despiden prometiéndose mutuamente que si se vuelven a encontrar se asesinarían uno al otro.

Tanto De Niro, que tiene 78 años, como Pacino apuntaron que no ensayaron esa escena -que fue grabada con tres cámaras: dos por encima de los hombros de los actores y una de perfil- para que fuese "más pura".

Además, Pacino comparó actuar con De Niro como "jugar al tenis", ya que el actor siempre está atento para responder y, con su gran actuación, fuerza a que ninguna "bola toque la red".

En esta escena de más de seis minutos, fue la primera vez que los dos intérpretes actuaban uno frente al otro, casi dos décadas después de "El Padrino II", cinta protagonizada por ambos, pero en la que nunca compartieron ninguna escena.

(Con información de EFE)

