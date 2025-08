Hijo de Ramón Valdés afirma que Florinda Meza fue "la razón principal" del alejamiento de su padre con Chespirito

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Florinda Meza sigue siendo blanco de críticas al ser señalada como presunta causante de la separación del elenco que acompañó al guionista y director Roberto Gómez Bolaños en sus series más exitosas. Ahora, Esteban Valdés, hijo del recordado Ramón Valdés, confirmó dicha versión al resaltar que fue la actriz mexicana quien provocó el alejamiento de su padre con el popular Chespirito.

“La razón principal fue que Florinda Meza, a finales de los 70 y principios de los 80, ya tenía un romance con Roberto (Gómez Bolaños)”, comenzó diciendo el también escritor en diálogo con el programa Ponte en la cola este viernes.

En ese sentido, mencionó que su padre sentía que la dirección de los programas El chavo del ocho, El chapulín colorado, El doctor Chapatín, entre otros, ya no era de Roberto Gómez Bolaños como al comienzo. “Mi papá, aunque respetaba mucho a cada compañero, incluyendo a ella, ya no disfrutaba de que Roberto ya no diga casi nada, sino ella”, dijo.

Del mismo modo, Esteban, quien actuó como invitado en uno de los capítulos de la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo, reveló que el popular ‘Monchito’ ya no disfrutaba trabajar con Roberto Gómez Bolaños al notar el mando de Florinda Meza.

“Si uno analiza las entrevistas de Florinda Meza con su esposo, ella no lo deja hablar y le quitaba el micrófono. En el programa era algo similar. Entonces, mi papá ya no disfrutaba ver que Roberto no tenía autoridad, sino era Florinda quien se lo había adjudicado y ya no era él, Roberto, quien lo contrató, él ya no mandaba, sino ella”, acotó.

Esteban Valdés, hijo de Ramón Valdés, junto al elenco de la bioserie Chespirito: sin querer queriendo. | Fuente: Instagram (estebitanvaldes)

Hijo de Ramón Valdés: “Mi papá no abandonó El chavo del ocho”

Por otra parte, Esteban Valdés aclaró que su padre Ramón “no abandonó” el programa El chavo del ocho y que, por el contrario, se despidió de sus compañeros dejando la “puerta abierta” para regresar.

“Antes de que hubiera un conflicto, un malentendido, una reacción negativa, él se despidió. No abandonó el programa. Él va, habla con ellos y les dice que se va (…) Mi papá ya no estaba a gusto, aunque estaban en el clímax de la fama, del dinero, en el mejor momento. Mi papá prefirió decir 'Con permisito, dijo Monchito'”, señaló.

“Él dejó la puerta abierta. Tan abierta que la primera vez que se fue regresó un año y medio después y es cuando hacen el episodio de que Ramón regresa a la vecindad. Entonces, todo fue como un acuerdo aceptado. Tal vez les dolió separarse, pero no fue complot, ni abandono”, sostuvo.

En otro momento, descartó que Ramón Valdés se haya “ido detrás” de Carlos Villagrán para acompañarlo en sus proyectos propios en Venezuela.

“Muchos piensan que mi papá se fue del programa porque se fue detrás de Carlos (Villagrán). Carlos es muy amigo de mi papá, pero mi papá no se fue inmediatamente a Venezuela una vez que dejó el programa porque se fue a trabajar a ciudad de México haciendo circo, pero Carlos ya lo había invitado a ir a Venezuela para hacer ese cambio. Por vivir en Venezuela es que trabajaron juntos durante algunos años”, aclaró.

Ramón Valdés junto a Roberto Gómez Bolaños en la película mexicana El Chanfle. | Fuente: Instagram (chespirito_rgb)

Florinda Meza rechazó bioserie de Chespirito hecha por sus hijos

Florinda Meza cuestionó duramente la serie Chespirito: sin querer queriendo sobre la vida del fallecido productor y guionista Roberto Gómez Bolaños.

Por medio de su cuenta de Instagram, la viuda del popular 'Chespirito' no dudó en calificar de “falsa” la trama del proyecto emitido por HBO Max.

La actriz, que dio vida a Doña Florinda en El chavo del ocho, descalificó la nueva serie dirigida por Roberto Gómez Fernández y producida por Paulina Gómez Fernández, hijos de Chespirito con Graciela Fernández.

“La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood (…) Pero no es su historia. Es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía”, comentó.

Además, mencionó que cuando Roberto Gómez Bolaños llegó al canal 8 le dieron un espacio “para hacer lo que él quisiera” y así nacieron: El chapulín colorado y El chavo del ocho, dos de sus series más exitosas en la televisión.

“A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos solo para vender”, cuestionó la viuda del fallecido actor mexicano.

Ramón Valdés formó parte de la exitosa serie televisiva El chavo del ocho. | Fuente: Instagram (chespirito_rgb)

¿Cuándo se estrenó Chespirito: sin querer queriendo?

Chespirito: sin querer queriendo se estrenó el último 5 de junio en la plataforma HBO Max. La serie consta de ocho episodios, que se estrenan cada jueves. Su capítulo final se lanzó el 24 de julio.

¿Quién es quién en Chespirito: sin querer queriendo?

Chespirito: sin querer queriendo tiene un reparto encabezado por Pablo Cruz como Roberto Gómez Bolaños en su etapa adulta, e Iván Aragón en su juventud. El elenco lo complementan:

Paulina Dávila como Graciela Fernández.

como Graciela Fernández. Bárbara López como Margarita Ruiz / Doña Florinda.

como Margarita Ruiz / Doña Florinda. Juan Lecanda como Marcos Barragán / Quico.

como Marcos Barragán / Quico. Miguel Islas como Ramón Valdés / Don Ramón.

como Ramón Valdés / Don Ramón. Paola Montes de Oca como María Antonieta de las Nieves / Chilindrina.

como María Antonieta de las Nieves / Chilindrina. Arturo Barba como Rubén Aguirre / Profesor Jirafales.

como Rubén Aguirre / Profesor Jirafales. Andrea Noli como Angelines Fernández / Doña Clotilde.

como Angelines Fernández / Doña Clotilde. Eugenio Bartilotti como Edgar Vivar / Señor Barriga.

como Edgar Vivar / Señor Barriga. Macarena García como la joven Graciela Fernández.

como la joven Graciela Fernández. Rolando Breme como Mariano Casasola / Enrique Segoviano.

como Mariano Casasola / Enrique Segoviano. Meraqui Pradis como Carmen Ochoa.

como Carmen Ochoa. Óscar Narváez como Raúl 'Chato' Padilla.

¿Quiénes conforman la producción de Chespirito: sin querer queriendo?

Chespirito: sin querer queriendo es una producción original de Warner Bros. Discovery, realizada en colaboración con THR3 Media Group y Perro Azul.

La visión artística de la serie está liderada por Roberto Gómez Fernández, hijo del recordado comediante, y Rodrigo Santos, quien también se desempeña como director principal. Paulina Gómez Fernández, también hija de Chespirito, es una de las productoras ejecutivas.

Por otro lado, el equipo creativo incluye a los directores Julián de Tavira y David Ruiz 'Leche', respaldados por especialistas en vestuario, fotografía, maquillaje, sonido y música original.

