Se cumplió su última voluntad: Alain Delon fue enterrado en una ceremonia privada en su finca de Francia

El actor francés Alain Delon fue enterrado este sábado en su propiedad de Douchy tras una pequeña ceremonia privada a la que tan solo asistieron medio centenar de familiares y amigos, tal y como deseaba el intérprete de El gatopardo, que quería ser inhumado "como todo el mundo" y junto a sus perros.

Lejos de las cámaras y los focos que hicieron de su mirada de ojos azules un símbolo del cine francés y mundial, los funerales de Delon fueron oficiados por el exobispo Jean-Michel Di Falco.



Además de sus tres hijos, Anthony, Anouchka y Alain-Fabien, así como la madre de estos dos últimos, la modelo neerlandesa Rosalie van Breemen, y las dos hijas de Anthony, Loup y Liv, según Le Parisien.



También han sido invitados las actrices Nicole Calfan y Géraldine Danon (ahijada de Delon), el productor Alain Terzian y Paul Belmondo, hijo del actor Jean Paul Belmondo, rival en la pantalla aunque amigo de Delon.





Esta foto muestra una imagen del fallecido actor francés Alain Delon en el periódico francés Paris Match entre ramos de flores y mensajes exhibidos en la puerta de entrada de su propiedad en Francia.Fuente: AFP

Las exequias de Alain Delon

El funeral y entierro de Alain Delon tuvieron lugar en los terrenos de la mansión del departamento de Loiret (en el centro del país, a unos 130 kilómetros al sur de París) donde residía hacía varias décadas y donde falleció el pasado domingo, a los 88 años.

Allí se había hecho construir una pequeña capilla a fin de organizar sus exequias y quería reposar cerca del lugar donde están enterrados decenas de sus perros, unos 35 según medios locales.



Así se lo había comunicado a la prefectura de la zona (delegación del Gobierno) a fin de que, una vez fallecido se concediera a su familia los permisos pertinentes.



Delon quería incluso que se sacrificara a su último animal de compañía, un pastor belga malinois llamado Loubo, para ser enterrado con él, pero ese deseo no se cumplirá, según divulgó la fundación protectora de animales de una de sus grandes amigas, la también actriz Brigitte Bardot.



Sí parece que se cumplirá la voluntad del actor de El samurai respecto a la ausencia de grandes homenajes nacionales, como los que suele ofrecer el Estado en el caso de las grandes personalidades.



"Se me entierra como a todo el mundo, pero sobre todo no como a esas personas", había dicho Alain Delon en una entrevista en 2018, consultado sobre si quería un gran homenaje póstumo como los celebrados por el cantante Charles Aznavour o Jean Paul Belmondo.



No se ha descartado, sin embargo, la opción de realizar algún tipo de acto posterior, menos solemne que un homenaje nacional, en el que el mundo del cine y sus admiradores puedan darle un último adiós.



Los actores franceses Anthony Delon y Alain-Fabien Delon, llegan a la propiedad de su padre.Fuente: AFP

Familia de Alain Delon agradece condolencias

Antes de la ceremonia, los dos hijos varones de Alain Delon salieron de la propiedad para agradecer a varias decenas de admiradores de su padre por su presencia y su cariño. "Gracias, gracias", dijeron ambos, visiblemente emocionados, entre los aplausos de los congregados.



Anthony y Alain-Fabien, con lentes de sol y en mangas de camisa, contemplaron brevemente los cientos de ramos de flores y mensajes depositados en la cerca de la propiedad y agradecieron brevemente en persona a algunos de los admiradores.



Entre los invitados al entierro de este sábado no se encontraba la cuidadora y 'dama de compañía' del intérprete en la recta final de su vida, Hiromi Rollin, repudiada por los hijos del protagonista de El Zorro.

Rollin los acusó en entrevistas publicadas esta semana de no haberla dejado despedirse de la estrella del cine francés.



Los hijos de Alain Delon, por su parte, protagonizaron agrias disputas y cruces de acusaciones públicos en la recta final de la vida de su padre, enfrentados sobre la salud del actor y los tratamientos que debía seguir, pero el día de su muerte el anuncio lo emitieron los tres de manera conjunta.



La intimidad de las ceremonias estará asegurada porque, según Le Parisien, los invitados tendrán que dejar sus celulares a la entrada. Además, unos 80 policías vigilaran los alrededores de la propiedad para controlar el acceso, ante la previsible presencia de admiradores del desaparecido actor. (Con informacion de EFE)

Los dos hijos varones de Alain Delon salieron de la propiedad para agradecer a varias decenas de admiradores de su padre por su presencia y su cariño.Fuente: AFP

