La familia de Halyna Hutchins demanda a Alec Baldwin por homicidio imprudente | Fuente: AFP

La familia de Halyna Hutchins, directora de fotografía fallecida durante el rodaje de "Rust" en Estados Unidos, demandó formalmente al actor Alec Baldwin por homicidio imprudente, confirmaron en conferencia de prensa.

La demanda se interpuso en el estado de Nuevo México contra Alec Baldwin y "otros responsables de la seguridad del set durante el rodaje", informó el abogado de la familia, Brian Panish.

La familia de Hutchins inició estas acciones legales basándose en una supuesta conducta negligente o imprudente de Baldwin junto con el equipo de producción y asistentes de dirección de "Rust".

COMPENSACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS

A través de esta demanda, solicitan una compensación por los daños ocasionados que tendrá que ser determinada en un juicio. Se trata de la primera petición luego del trágico en el que Hutchins murió presuntamente por un disparo accidental de Baldwin.

En su comparecencia ante los periodistas, Panish definió el comportamiento del actor y del resto de demandados como "imprudente", lo que condujo a una muerte "sin sentido y trágica".



RECREAN EL TRÁGICO SUCESO COMO PRUEBA

Además, la firma de abogados Panish Shea difundió una presentación en 3D que incluía mensajes de texto y correos en los que el equipo de "Rust" aludía a la poca seguridad garantizada durante el rodaje.

Según Panish, se incumplieron hasta quince protocolos para mantener la seguridad en el set de grabación, tales como que no había un armero profesional que controlara el uso del arma cuando Baldwin recibió el revólver de su primer asistente de dirección, David Halls.

"Si los hubieran seguido, esto nunca hubiera sucedido", recalcó el abogado antes de incidir en que, aunque Baldwin es quien tiene "la mayor responsabilidad" por sostener el arma, "hay muchos culpables" involucrados. (Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.