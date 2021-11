Alec Baldwin se pronunció en sus redes sociales tras matar accidentalmente a una compañera en "Rust". | Fuente: AFP | Fotógrafo: Angela Weiss

Agentes de policía deberían estar presentes en toda filmación en que se utilicen armas, dijo este lunes Alec Baldwin desde su cuenta de Twitter, semanas después de haber matado accidentalmente a una integrante de la película que estaba rodando en Nuevo México (EE.UU.).

El actor y productor disparó una Colt.45 que le dijeron que era segura en el set del western "Rust" y mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins.

"Cada set de cine/tv que utilice armas, falsas o de otro tipo, debería tener un agente de policía pagado por la producción para que específicamente revise la seguridad de las armas", tuiteó Alec Baldwin.

La policía está investigando el incidente y los fiscales no descartan presentar cargos, incluso contra el propio Baldwin.

Antes de ensayar la escena de un tiroteo, Alec Baldwin recibió un arma que le dijeron que era "fría", una expresión de la jerga cinematográfica que indica que era segura. El actor sostuvo que fue un "accidente" que de los que ocurren "uno por billón".

Alec Baldwin tuiteó que la policía debe revisar las armas de los sets. | Fuente: Twitter / Alec Baldwin

Medidas contra los accidentes en rodajes

Desde esa tragedia ocurrida el 27 de octubre se alzaron voces para mejorar el control del armamento utilizado en los sets. Previamente, Alec Baldwin había dicho que eso le interesaba "mucho".

Una petición en línea para prohibir la presencia de armas en los sets ha reunido 110 000 firmas y celebridades como Dwayne "La Roca" Johnson prometieron no volver a usar jamás armas reales en las filmaciones.

El sheriff que investiga el incidente dijo que parecía haber "complacencia" en el set con respecto a las armas de fuego y ha sido criticada la inexperiencia de la armera de 24 años de la película.

Hannah Gutierrez-Reed, la armera, dijo que ignoraba que hubiera "balas reales" en el set.

(Con información de AFP).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.