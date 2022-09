Alejandra Guzmán se dislocó la cadera derecha tras su caída en el escenario. | Fuente: Instagram

Tras la aparatosa caída que sufrió Alejandra Guzmán en su concierto en Washington, sus fanáticos quedaron preocupados por ella. Así que, para tranquilizarlos, envió un comunicado por medio de sus redes sociales donde reveló que se lastimó la cadera, pero se encuentra mejor.

"Realmente estoy bien, lo que pasó es que se me dislocó la parte derecha de mi cadera. Tengo dos prótesis y a veces puede pasar, nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center me pasó. Voy pronto a mi casita. Los quiero mucho, habrá mucho rock and roll y no hay fractura".

Como se recuerda, se tuvo que suspender el concierto de Alejandra Guzmán luego de perder el equilibrio y caer al suelo mientras cantaba su tema ‘Mala hierba’.

"Como siempre la Guzmán estaba dándolo todo en el escenario cuando perdió el equilibrio. Fue trasladada al hospital de la Universidad George Washington, donde fue tratada y dada de alta", rezó el comunicado de su equipo tras el accidente.

La denominada 'diva del rock' en Latinoamérica aseguró -días antes de su reciente concierto- que se encuentraba feliz "por muchas razones", principalmente por las presentaciones que ofrecerá en el Venetian Resort de Las Vegas, Nevada.

"Estoy muy contenta y feliz porque el show que ofrecemos en el 'Tuya Tour' ha tenido un éxito impresionante, a la gente le ha gustado", explicó en ese entonces.

Más de tres décadas de trayectoria

Para la intérprete de 'Llama por favor', 'Loca' y 'Ten cuidado con el corazón', el éxito de la gira por México y Estados Unidos de 'Tuya Tour' significa la continuidad del rock y su prevalencia en el mundo. Tan solo durante el concierto que ofreció en Mérida, capital de Yucatán, reunió a más de 9.000 asistentes que corearon sus éxitos de siempre en el Foro GNP.

"Por eso sé que el rock seguirá vivo mientras tengamos música y le echemos ganas", agrega la hija de la actriz Silvia Pinal y el cantante Enrique Guzmán, una de las personas que influyó en su vida para elegir ese género.

Alejandra Guzmán revela que otra de las razones de su felicidad es que lleva bien su carrera artística. "Ya son 33 años de trayectoria y en noviembre me voy a Las Vegas", dice la cantante que ha vendido más de 25 millones de discos.

