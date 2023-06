Alejandro Sanz defiende a Rachel Valdés: "Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella"

El complicado momento anímico por el que está pasando Alejandro Sanz se ha convertido en un debate constante en los últimos días. Su alarmante publicación en Instagram hizo que se dispararan todas las alarmas sobre su estado de salud mental.

Después de haber aclarado que llegó a un punto de "cansancio y tristeza" muy significativo, el cantante continuó con su gira en Pamplona (España), donde recibió el cariño de su público.

Los rumores sobre el verdadero motivo de su tristeza no se han hecho esperar, la prensa española deslizó que su angustia está vinculada a la separación de su pareja, Rachel Valdés.

Ante ello, Alejandro decidió recurrir a las redes sociales una vez más para dejar claro que Valdés no tiene nada que ver en "la oscuridad por la que está transitando".

"Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo", manifestó Alejandro en su cuenta de Instagram.

A estas palabras hacia la artista cubana, el cantante agregó un mensaje de ánimo hacia ella: "Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte".

No obstante, Sanz prefirió no mencionar directamente los reportes de separación con Rachel, por lo que hasta ahora ni él ni ella lo han confirmado. El pasado 3 de mayo, la revista ¡Hola! informó que el español y la artista habían puesto fin a su relación luego de más de tres años juntos.



Alejandro Sanz agradece muestras de apoyo

El cantante español Alejandro Sanz publicó en su cuenta de Twitter que aunque "no termina de llegar la luz", parece que está mejor y aprovecha para agradecer las muestras de cariño recibidas tras comunicar que no se encontraba bien.



"He tenido un brote fuerte y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", escribió el artista.



Alejandro Sanz, uno de los cantantes más internacionales de España y muy conocido en Latinoamérica, dijo que no tenía la intención de suspender la gira "Sanz en vivo", de la que tiene más de sesenta fechas programadas en 2023.



La gira de Alejandro Sanz incluye países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay, para luego regresar a España en verano.



"No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea", señala en su escrito.



"Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino", concluye el mensaje por el que ya ha recibido innumerables muestras de apoyo. (Con información de EFE)