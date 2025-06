Ivet Playa habla por primera vez desde la denuncia pública contra Alejandro Sanz: "Era consciente, pero tenía miedo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ivet Playa pasó del anonimato a acaparar portadas y titulares en el mundo desde que afirmó, el último domingo, que tuvo un vínculo con Alejandro Sanz que "se convirtió en íntimo y sexual" y que la hizo sentir "engañada, utilizada, humillada, sucia". Estas y otras revelaciones la pusieron en el foco mediático, pero aún faltaba que contara más. "Me siento engañada": joven denuncia haber vivido "una terrible pesadilla" junto a Alejandro Sanz La prensa española ya especulaba que Ivet se presentaría pronto en algún programa de entretenimiento para hablar a fondo sobre su presunta relación con el cantante. Este rumor se confirmó la tarde del jueves, cuando el programa TardeAR de Telecinco publicó un adelanto de la entrevista que la joven de 24 años ofreció a De Viernes, otro espacio de la cadena.

¿Qué dijo Ivet Playa sobre su relación con Alejandro Sanz?

Ivet había afirmado en su video viral que conoció a Sanz cuando ella tenía 18 años y él 49. "Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano… pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla", dijo en ese momento. "Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo considero moral, incluso humano".

Ahora, la joven está lista para brindar más detalles de lo que, para ella, no fue una relación sana, proporcional ni recíproca, que habría empezado a raíz de un trabajo escolar. "Tuve que empaparme de él, contacté con gente de su entorno, lo conseguí y a partir de ahí Alejandro me empezó a seguir en redes sociales", cuenta en el avance.

Continúa: "Empezamos a mantener el contacto. Luego me invitó a un concierto, nos conocimos al año siguiente. Me invitó a conocerlo y también a entregarle el trabajo. Creo que era una excusa para conocernos en persona".

En la parte final del adelanto, Ivet recuerda que en uno de sus cumpleaños él le habría dado su primer beso: "Me felicita y me dice que quiere verme. Ese día me dio un beso en la comisura del labio. Salí de ahí pensando que se había equivocado. Era consciente, pero no quería verlo porque yo también tenía miedo de que nuestro vínculo se estropeara después de tantos años".

La respuesta de Alejandro Sanz

Tras la primera denuncia de Ivet Plata, el cantante español no tardó en pronunciarse. A través de sus historias de Instagram, Alejandro Sanz compartió el martes un mensaje dirigido a Ivet Playa: “Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”.

El artista explicó que en mayo ella le propuso un negocio familiar, pero tras consultarlo con sus asesores, decidió no participar. “Siento que tu reacción sea esta. Nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida”, escribió. Finalmente, le deseó que encuentre pronto “su camino y felicidad”.

¿Quién es Ivet Playa?

Ivet Playa es una creativa digital catalana y gimnasta, muy activa en redes sociales. En Instagram muestra su afición por el deporte, la playa y los viajes, pero también conserva publicaciones junto a Alejandro Sanz, lo que ha llamado la atención del público.

En 2017, subió una foto abrazando al cantante en un evento. En 2018, publicó otra imagen con él y escribió: “¿Sabes lo que pienso yo? Que todo lo que tocas lo haces desde el corazón… Para mí ese es tu verdadero triunfo... y el mío es haberte encontrado”.

También compartió imágenes junto a Sanz en 2021, 2022 y 2023, incluyendo conciertos y momentos personales. El video que publicó en TikTok, donde lanza su denuncia contra el cantante, supera las 800 mil visualizaciones.

