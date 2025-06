"Me siento engañada": joven denuncia haber vivido "una terrible pesadilla" junto a Alejandro Sanz

Una joven denunció en redes que Alejandro Sanz la manipuló desde su adolescencia, asegurando que vivió "una pesadilla".

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rompe su silencio. A través de las redes sociales, una joven identificada como Ivet Playa encendió las alarmas al acusar a Alejandro Sanz. "Me siento engañada, utilizada, humillada, sucia", afirmó en un video de tres minutos y medio publicado en sus redes sociales, donde relata los momentos que habría vivido junto al cantante español, en lo que describe como "una terrible pesadilla".

De acuerdo con su testimonio, todo habría comenzado en 2015. "Yo era su fan, y él me siguió en redes sociales. Me mandaba mensajes privados, comentaba mis fotos, incluso publicaba cosas mías en sus redes", relató. La joven asegura que el vínculo fue creciendo hasta que acordaron conocerse en persona, cuando ella tenía 18 años y él, 49.

"Mi vínculo con Alejandro Sanz se convirtió en íntimo y sexual"

"Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era. Desde el principio lo sabía: yo era una niña. Una niña que, con 19 años, se puso a trabajar como dependienta para recorrerse toda España detrás de él. Me hice 10 conciertos en un mes y medio. Y él lo sabía. Jugó con mis sueños, con mi ilusión", añadió.

En su testimonio, la joven también asegura que dejó su hogar en Barcelona a los 22 años para mudarse sola a Madrid. "Me contrató para trabajar para él y, bueno, en esa época —no sé realmente por qué— nos espiaban las conversaciones. Yo no tenía nada que esconder. Mi vínculo personal con Alejandro Sanz se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano… pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla", dijo.

La denunciante expresó sentirse "engañada, utilizada, humillada". Y añadió: "Me siento incluso sucia, porque no sé quién pudo llegar a ver lo que yo le mandaba en mi intimidad. Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo considero moral, incluso humano".

"Tarde o temprano, la verdad sale a la luz"

"Alejandro Sanz me ha llevado por delante", afirmó. "A mí me ha dado miedo. Creo que vive en una realidad paralela que ha ido construyendo desde hace muchísimos años. Y creo que siente que está por encima del bien y del mal. Todo el mundo se lo consiente, nadie le planta cara. Eso es aún más peligroso. Pero conmigo no se firmó ningún papelito. Y, en parte, siento una responsabilidad moral. Porque puedo, y porque creo que soy de las pocas que puede plantarse y demostrar que, tarde o temprano, la verdad sale a la luz", indicó.

"Conmigo se ha equivocado hasta el final", advirtió. "Ya no soy esa niña dispuesta a todo por estar más cerca de él. La Ivet de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco. Y reconoce cuándo alguien hace las cosas con el corazón, y cuándo alguien está tan vacío por dentro que solo se siente bien utilizando el corazón de los demás", concluyó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis