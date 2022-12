Alfonso Herrera es el actor mexicano que le dio vida a 'Miguel Arango' en 'Rebelde'. | Fuente: Twitter

Después de las críticas que ha recibido por parte de sus seguidores por no estar en la gira de RBD para el 2023, Alfonso Herrera se pronunció por primera vez para dar sus verdaderas razones por las que no volverá a pisar un escenario con la banda mexicana.

"Voy a estar trabajando, amigos. Lo único que puedo decir es que va a ser un proyecto muy exitoso y yo les deseo todo el éxito del mundo", comentó el actor, quien ya tiene planes laborales en la industria del cine y TV.

Por otro lado, Alfonso Herrera negó que se avergüence por formar parte de RBD, tal y como algunos de sus seguidores estaban especulando.

"Yo estoy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, estoy agradecido, y seguiré agradecido. Simple y sencillamente, estoy feliz por los proyectos que tengo ahorita y creo que una cosa no va peleada con la otra", dijo para el matutino Despierta América.

Zoraida Gómez respalda la decisión de Alfonso Herrera

La actriz Zoraida Gómez defendió a Alfonso Herrera luego de que él tomara la decisión de no formar parte de la gira de reencuentro de RBD. “La verdad es que le está yendo super bien, ha hecho proyectos increíbles, entonces, igual él no siente la necesidad de volver al pasado”, dijo.

Además, agregó que conoce bien a Herrera y negó que se sienta avergonzado de haber formado parte de la banda mexicana, con la cual hicieron varias giras y recorrieron el mundo.

"¡Claro que no!, ¿cómo crees que se va a avergonzar de un proyecto tan importante mundialmente?, ¡imposible!", agregó Zoraida Gómez a los medios de su país. La decisión que tomó Alfonso Herrera no se debe a que no se lleve bien con sus compañeros, sino porque tiene otros proyectos y, al no estar presente en la gira de RBD, “no cambiará el amor que siente por ellos”.

“Yo creo que es super respetable, y es una de las cosas que en sí la telenovela siempre proyectaba que era el respeto a las decisiones personales y que de igual forma no hay por qué tenerle menos o más cariño. Simplemente, es una decisión que él está tomando", agregó.

