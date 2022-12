Zoraida Gómez y Alfonso Herrera compartieron roles en 'Rebelde' como Luján y Miguel, respectivamente. | Fuente: Composición

La actriz Zoraida Gómez defendió a Alfonso Herrera luego de que él tomara la decisión de no formar parte de la gira de reencuentro de RBD. “La verdad es que le está yendo súper bien, ha hecho proyectos increíbles, entonces, igual él no siente la necesidad de volver al pasado”, dijo.

Además, agregó que conoce bien a Herrera y negó que se sienta avergonzado de haber formado parte de la banda mexicana, con la cual hicieron varias giras y recorrieron el mundo.

"¡Claro que no!, ¿cómo crees que se va a avergonzar de un proyecto tan importante mundialmente?, ¡imposible!", agregó Zoraida Gómez a los medios de su país. La decisión que tomó Alfonso Herrera no se debe a que no se lleve bien con sus compañeros, sino porque tiene otros proyectos y, al no estar presente en la gira de RBD, “no cambiará el amor que siente por ellos”.

“Yo creo que es súper respetable, y es una de las cosas que en sí la telenovela siempre proyectaba que era el respeto a las decisiones personales y que de igual forma no hay por qué tenerle menos o más cariño. Simplemente, es una decisión que él está tomando", agregó.

¿Por qué Alfonso Herrera no estará en la gira de RBD?

Después de que RBD anunciara su gira y que el 19 de enero del próximo año darán más información, solo cinco de los seis integrantes de la banda confirmaron su regreso a los escenarios. Quien no confirmó fue Alfonso Herrera, el popular Miguel Durango en la novela mexicana.

Muchos se preguntan la razón de su ausencia, pero los rumores de su no participación aumentaron luego de que no estuvo presente en la reunión que realizó Anahí en su casa, donde ultimaron detalles de su show para el año entrante.

El verdadero motivo por el que Alfonso Herrera no formará parte es que está enfocado en su carrera como actor por lo que dejó de lado su faceta musical con RBD. Como se recuerda, del 2015 al 2018 formó parte de la serie ‘Sense8’, luego, ‘El Exorcista’ (2016), ‘La reina del sur’ en su versión norteamericana (2018-2019), fue protagonista de ‘El baile de los 41’ (2021) y hace poco, estuvo en la última temporada de ‘Ozark’.

Es así que el actor mexicano ha priorizado su carrera y ha llegado a grandes plataformas como Netflix. Además, está promocionando la película ‘¡Qué viva México’, que tiene programado estrenarse pronto en el mencionado servicio de streaming.

Por otro lado, Alfonso Herrera no se ha mostrado ajeno a las reuniones de sus compañeros de RBD y les ha deseado un gran éxito en su show.

