Amber Heard anunció que apelará la sentencia de su juicio por difamación contra Johnny Depp | Fuente: AFP

Amber Heard ha anunciado este viernes que apelará la sentencia de su juicio por difamación después de que el pasado 1 de junio el jurado popular fallara que debía compensar al actor Johnny Deep con 15 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos.

Después de una reunión entre los equipos legales de Heard y Depp este viernes en un tribunal de Fairfax, en el estado de Virginia -en el este del país-, y tras una reunión con el juez Penney Azcarate, la actriz ha anunciado su intención de apelar el resultado del juicio, según informa Los Angeles Times.

"Como se dijo en las audiencias de ayer en el Congreso, no se pide un indulto si se es inocente. Y no se rechaza la apelación si se sabe que se tiene razón", detalló un portavoz de Heard en declaraciones recogidas por el citado medio.

EL VEREDICTO DEL JUICIO ENTRE AMBER HEARD Y JOHNNY DEPP

La reunión se ha producido apenas unas semanas después de que el polémico juicio televisado concluyera el pasado 1 de junio. El jurado concedió a Johnny Depp 15 millones de dólares por daños y perjuicios, que finalmente se redujeron a algo más de 10 millones según el límite legal de Virginia, y 2 millones a Heard.

Según el diario 'Deadline Hollywood', Azcarate comunicó a la abogada de Heard, Elaine Bredehoft, que el actor tendrá que pagar una fianza de 8,35 millones de dólares y un seis por ciento de interés anual para que la apelación proceda formalmente. Asimismo, Bredehoft ha detallado que Heard "no puede en absoluto" pagar la sentencia, lo que pone en duda la asequibilidad de una posible apelación.

Heard ha seguido defendiendo su caso tras la sentencia del pasado 1 de junio. En su primera entrevista posterior al juicio, en el programa de la cadena NBC 'Dateline', la actriz presentó más pruebas, incluida una carpeta con notas de su terapeuta que, según ella, habrían ayudado a inclinar la decisión judicial a su favor, según recogió la agencia DPA.

Heard también ha detallado que "absolutamente" seguirá manteniendo su testimonio en el tribunal hasta su "último día". (Con información de Europa Press)

