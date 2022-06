El grupo de rock de Johnny Depp anuncia gira en Alemania y Luxemburgo en 2023. | Fuente: Instagram | Hollywood Vampires

El grupo de rock Hollywood Vampires, del que forma parte el actor Johnny Depp, anunció que hará una gira de cinco fechas en Alemania y una en Luxemburgo a mediados de 2023. La banda publicó el cartel de esta serie de conciertos en sus redes sociales para informar a sus seguidores que los Hollwyood Vampires "están de vuelta" tras cancelar una gira en marzo debido a la pandemia.

En esta ocasión, visitarán las ciudades alemanas de Oberhausen (20 junio), Múnich (24 de junio), Hamburgo (27 de junio), Berlín (28 de junio) y Maguncia (30 junio). Además, darán un único concierto en Luxemburgo el 21 de junio de 2023.

Los fans del grupo podrán adquirir las entradas para estos conciertos a partir del lunes que viene en la página web oficial de la banda. Asimismo, desde Hollywood Vampires pidieron a sus seguidores "permanecer atentos" ante la confirmación de nuevas fechas en otras ciudades fuera de Alemania.





JOHNNY DEEP SEGUIRÁ ACOMPAÑADO A OTROS MÚSICOS

Mientras tanto, Johnny Depp seguirá tocando como invitado para otros artistas como el rockero británico Jeff Beck, a quien acompañó el mes pasado en una gira por Reino Unido justo cuando el jurado deliberaba en el polémico juicio por difamación contra su expareja, Ambear Heard, en un tribunal de la localidad de Fairfax (Virginia, Estados Unidos).

Depp prevé unirse otra vez a Beck para los conciertos que este tiene programados en su gira por Europa, que termina el próximo 25 de julio.

La banda Hollywood Vampires se creó en 2015 por Alice Cooper, vocalista y guitarrista; Joe Perry, guitarrista; y el propio Johnny Depp, a cargo del teclado, la guitarra y los coros.

Su primer disco fue titulado de manera homónima y contó con colaboraciones de artistas como Paul McCartney, Dave Grohl o Joe Walsh.

(Con información de EFE)

